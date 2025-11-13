Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem

Uno Entre Rios | Escenario | Lucho Quiñones

El músico Lucho Quiñones visitó los estudios de radio La Red Paraná para anticipar su participación en La Peña de la Alem

13 de noviembre 2025 · 15:00hs
FERNANDA RIVERO / UNO

El músico Lucho Quiñones visitó los estudios de radio La Red Paraná para anticipar su participación en La Peña de la Alem, que se realizará el sábado 15 de noviembre desde las 20 en la Escuela Alem, ubicada en La Paz 45.

El encuentro contará además con las actuaciones de El Grito Sagrado, Los del Litoral, Dúo Sendero, Tierra Nativa y La Guardia Urbana. Se trata de una propuesta que reúne a artistas locales en una noche de música y encuentro popular.

Durante la entrevista, Quiñones destacó el espíritu solidario del evento. “Todo lo que se recaude va a estar destinado a la cooperadora de la escuela”, señaló. La peña busca, además, fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y la cultura regional, poniendo en valor el trabajo de los músicos de la ciudad.

Lucho Quiñones La Peña de la Alem La Red Paraná
