Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem El músico Lucho Quiñones visitó los estudios de radio La Red Paraná para anticipar su participación en La Peña de la Alem 13 de noviembre 2025 · 15:00hs

FERNANDA RIVERO / UNO

El músico Lucho Quiñones visitó los estudios de radio La Red Paraná para anticipar su participación en La Peña de la Alem, que se realizará el sábado 15 de noviembre desde las 20 en la Escuela Alem, ubicada en La Paz 45.

Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem El encuentro contará además con las actuaciones de El Grito Sagrado, Los del Litoral, Dúo Sendero, Tierra Nativa y La Guardia Urbana. Se trata de una propuesta que reúne a artistas locales en una noche de música y encuentro popular.

Durante la entrevista, Quiñones destacó el espíritu solidario del evento. “Todo lo que se recaude va a estar destinado a la cooperadora de la escuela”, señaló. La peña busca, además, fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y la cultura regional, poniendo en valor el trabajo de los músicos de la ciudad. LEER MÁS: Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"