Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

El domingo 30 de noviembre, Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte, en el marco de una gira que conmemora los 35 años de “Magos, Espadas y Rosas”

13 de noviembre 2025 · 14:48hs
Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

El domingo 30 de noviembre a las 21, Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte, en el marco de una gira que conmemora los 35 años de “Magos, Espadas y Rosas”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera. Las entradas están disponibles en la boletería del espacio y a través de Ticketway.

Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

La banda liderada por Walter Giardino regresa a Santa Fe con un espectáculo especialmente pensado para revivir el álbum que marcó a generaciones enteras y que consolidó a Rata Blanca como un referente del heavy metal latinoamericano. Con temas como “Mujer amante”, “La leyenda del hada y el mago” y “El beso de la bruja”, el grupo propone un viaje sonoro por un disco que dejó huella en la historia del rock en español.

Esta gira aniversario no solo homenajea una obra clave del género, sino también a los millones de seguidores que acompañaron al grupo a lo largo de casi cuatro décadas. En cada show, Rata Blanca renueva la fuerza de su música y reafirma el vínculo con su público, manteniendo viva la magia de un repertorio que sigue sonando tan potente como en sus comienzos.

Rata Blanca Tribus rock nacional
