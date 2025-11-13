Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas" El domingo 30 de noviembre, Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte, en el marco de una gira que conmemora los 35 años de “Magos, Espadas y Rosas” 13 de noviembre 2025 · 14:48hs

El domingo 30 de noviembre a las 21, Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte, en el marco de una gira que conmemora los 35 años de “Magos, Espadas y Rosas”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera. Las entradas están disponibles en la boletería del espacio y a través de Ticketway.

Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas" La banda liderada por Walter Giardino regresa a Santa Fe con un espectáculo especialmente pensado para revivir el álbum que marcó a generaciones enteras y que consolidó a Rata Blanca como un referente del heavy metal latinoamericano. Con temas como “Mujer amante”, “La leyenda del hada y el mago” y “El beso de la bruja”, el grupo propone un viaje sonoro por un disco que dejó huella en la historia del rock en español.

"Entre el Cielo y el Infierno" llega a Paraná con un show que revive un clásico de Rata Blanca Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem

Esta gira aniversario no solo homenajea una obra clave del género, sino también a los millones de seguidores que acompañaron al grupo a lo largo de casi cuatro décadas. En cada show, Rata Blanca renueva la fuerza de su música y reafirma el vínculo con su público, manteniendo viva la magia de un repertorio que sigue sonando tan potente como en sus comienzos. LEER MÁS: Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"