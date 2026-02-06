¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná? Este viernes y sábado se realiza la Fiesta del Mate en Paraná. El tiempo mejora tras las lluvias, no rige alerta y hay baja probabilidad de precipitaciones. 6 de febrero 2026 · 14:54hs

La 35ª Fiesta Nacional del Mate se desarrollará este viernes y sábado, desde las 18, en la Plaza de las Colectividades de Paraná. Tras las lluvias recientes, cesó el alerta meteorológico y se espera una mejora progresiva de las condiciones del tiempo. No obstante, aún persiste una baja probabilidad de precipitaciones hasta la tarde noche, durante el desarrollo del evento.

Para este viernes, se prevén lluvias y tormentas aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde. La inestabilidad tenderá a disminuir hacia la noche, aunque no se descartan algunos chaparrones aislados. Durante la noche, se esperan ráfagas de viento del sector sureste, con velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 25 grados y, hacia la madrugada, podría descender hasta los 20 grados.

LEER MÁS: Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate ¿Acompañará el clima a la Fiesta Nacional del Mate este fin de semana? Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios) En tanto, para el sábado no hay anuncio de lluvias. Durante la tarde noche, momento en que se desarrolle la Fiesta del Mate, el cielo estará entre parcialmente nublado y despejado. El viento soplará del este y luego rotará al noreste. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados durante la tarde y bajará a 26 grados por la noche, con un descenso hasta los 20 grados en horas de la madrugada.