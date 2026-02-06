Uno Entre Rios | La Provincia | Tiempo

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Este viernes y sábado se realiza la Fiesta del Mate en Paraná. El tiempo mejora tras las lluvias, no rige alerta y hay baja probabilidad de precipitaciones.

6 de febrero 2026 · 14:54hs
¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Foto: UNO/Gerónimo Flores

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

La 35ª Fiesta Nacional del Mate se desarrollará este viernes y sábado, desde las 18, en la Plaza de las Colectividades de Paraná. Tras las lluvias recientes, cesó el alerta meteorológico y se espera una mejora progresiva de las condiciones del tiempo. No obstante, aún persiste una baja probabilidad de precipitaciones hasta la tarde noche, durante el desarrollo del evento.

Para este viernes, se prevén lluvias y tormentas aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde. La inestabilidad tenderá a disminuir hacia la noche, aunque no se descartan algunos chaparrones aislados. Durante la noche, se esperan ráfagas de viento del sector sureste, con velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 25 grados y, hacia la madrugada, podría descender hasta los 20 grados.

Camboriú es uno de los destinos elegidos por los pasanaenses para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval.

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena.

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

LEER MÁS: Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

¿Acompañará el clima a la Fiesta Nacional del Mate este fin de semana?

En tanto, para el sábado no hay anuncio de lluvias. Durante la tarde noche, momento en que se desarrolle la Fiesta del Mate, el cielo estará entre parcialmente nublado y despejado. El viento soplará del este y luego rotará al noreste. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados durante la tarde y bajará a 26 grados por la noche, con un descenso hasta los 20 grados en horas de la madrugada.

Tiempo Fiesta del Mate Paraná
Noticias relacionadas
Desde este viernes, se podrá viajar parado en colectivos Etacer Paraná - Santa Fe.

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

gualeguaychu: el carnaval del pais sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Pasistas y batucadas coparon otra noche de carnaval en La Vieja Usina

La Vieja Usina, punto de encuentro para el carnaval de tres ciudades

Ver comentarios

Lo último

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Ultimo Momento
Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Policiales
Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Ovación
Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

La provincia
¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Dejanos tu comentario