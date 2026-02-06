Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Este viernes, desde las 23, el equipo Albiceleste jugará ante Corea del Sur por la primera ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis comenzará su camino en busca de la Ensaladera de Plata este viernes, cuando se enfrente con Corea del Sur por la primera ronda de la fase clasificatoria. El primer partido de la serie, que se llevará a cabo en Busán, comenzará a las 23, cuando Thiago Tirante se enfrente con Hyeon Chung.

Luego del encuentro entre Tirante y Chung será el turno de Marco Trungelliti, quien tendrá un interesante cruce con Soon-Woo Kwon en el segundo single. Trungelliti, quien figura 134° en el ranking ATP, será el amplio favorito ante Kwon, que con 28 años está número 343 del mundo.

La actividad en la serie entre Argentina y Corea del Sur continuará el domingo a partir de la 1 cuando Federico Gómez y Guido Andreozzi se midan con Uisung Park y Jisung Nam, mientras que más tarde se disputarán los últimos dos singles. Primero se cruzarían Tirante y Kwon y luego Trungelliti con Chung, aunque esto dependerá mucho de si la serie está definida o no.

Argentina en la Copa Davis

La Argentina, que tiene como capitán a Javier Frana, viene de tener una muy buena actuación en la Copa Davis 2025, donde llegó a los cuartos de final e incluso estuvo muy cerca de meterse en las semis, aunque finalmente cayó de manera extremadamente apretada frente a Alemania.

El equipo Albiceleste inicia su camino en busca de su segundo título en la Copa Davis, luego del obtenido en el 2016 con un equipo capitaneado por Daniel Orsanic y que tenía como gran figura a Juan Martín del Potro.