Uno Entre Rios | Ovación | Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Este viernes, desde las 23, el equipo Albiceleste jugará ante Corea del Sur por la primera ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis.

6 de febrero 2026 · 15:59hs
Argentina sueña con ganar su segunda Copa Davis.

Argentina sueña con ganar su segunda Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis comenzará su camino en busca de la Ensaladera de Plata este viernes, cuando se enfrente con Corea del Sur por la primera ronda de la fase clasificatoria. El primer partido de la serie, que se llevará a cabo en Busán, comenzará a las 23, cuando Thiago Tirante se enfrente con Hyeon Chung.

Luego del encuentro entre Tirante y Chung será el turno de Marco Trungelliti, quien tendrá un interesante cruce con Soon-Woo Kwon en el segundo single. Trungelliti, quien figura 134° en el ranking ATP, será el amplio favorito ante Kwon, que con 28 años está número 343 del mundo.

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

El director técnico de Peñarol sabe que lograron un buen resultado, pero que no está nada definido.

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

La actividad en la serie entre Argentina y Corea del Sur continuará el domingo a partir de la 1 cuando Federico Gómez y Guido Andreozzi se midan con Uisung Park y Jisung Nam, mientras que más tarde se disputarán los últimos dos singles. Primero se cruzarían Tirante y Kwon y luego Trungelliti con Chung, aunque esto dependerá mucho de si la serie está definida o no.

Argentina en la Copa Davis

La Argentina, que tiene como capitán a Javier Frana, viene de tener una muy buena actuación en la Copa Davis 2025, donde llegó a los cuartos de final e incluso estuvo muy cerca de meterse en las semis, aunque finalmente cayó de manera extremadamente apretada frente a Alemania.

El equipo Albiceleste inicia su camino en busca de su segundo título en la Copa Davis, luego del obtenido en el 2016 con un equipo capitaneado por Daniel Orsanic y que tenía como gran figura a Juan Martín del Potro.

Copa Davis Argentina Corea del Sur Tenis
Noticias relacionadas
se cumplen 10 anos del regreso de patronato a primera division

Se cumplen 10 años del regreso de Patronato a Primera División

La gente se acercó a ver el paso de los autos del Turismo Nacional en el Parque Urquiza.

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Los Pumitas volverán a concentrar y entrenar en Paraná

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos.

Una baja muy sensible para Boca: Zeballos se perderá los próximos seis partidos

Ver comentarios

Lo último

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Ultimo Momento
Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Policiales
Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Ovación
Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

La provincia
¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Dejanos tu comentario