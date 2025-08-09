Los Nocheros deslumbraron en Paraná con una noche de folklore

El grupo salteño Los Nocheros se presentó en el Centro Provincial de Convenciones ante una sala colmada de familias, amigos y seguidores

La noche del viernes 8 tuvo un protagonista indiscutido en la capital entrerriana: Los Nocheros . El grupo salteño llegó al Centro Provincial de Convenciones como parte de su gira nacional y ofreció un concierto impresionante entre quienes colmaron la sala.

Cuando se apagaron las luces, un murmullo de expectativa recorrió el auditorio. La apertura encendió de inmediato al público y los aplausos se fundieron con las primeras voces que se animaron a cantar, y el calor del encuentro comenzó a subir desde el primer compás.

Los Nocheros en el CPC6 FERNANDA RIVERO / UNO

Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre caminaron el escenario con la naturalidad de quienes saben que son esperados. En el transcurso de la noche, Mario Teruel tomó el micrófono y, visiblemente emocionado, dijo: “Gracias Paraná, son un público hermoso. Gracias por este cariño”. Desde las butacas llegaron respuestas espontáneas: “¡Vengan a comer a casa!”, “¡Viva Salta!”, “¡Los amamos!”. Ese ida y vuelta improvisado le dio al recital un aire íntimo, como si cada espectador formara parte de una gran peña.

El repertorio fue un viaje por su historia. Sonaron Roja boca, Cosa peligrosa, La yapa, La cerrillana y otras piezas que forman parte del cancionero popular. También hubo lugar para nuevas versiones de las canciones de Signos, el álbum de 1999 que en 2024 celebró su 25° aniversario con una gira nacional y un registro en vivo lanzado este año. En ese trabajo participaron Yami Safdie y Agustín Bernasconi, aportando frescura y nuevas texturas a un sonido que sigue reconociéndose como profundamente norteño.

En las primeras filas, una pareja bailó zambas con elegancia, recibiendo miradas de admiración de quienes estaban alrededor. Un grupo de jóvenes, celulares en alto, registraba cada instante para compartirlo en redes. Más atrás, una mujer llegada desde Diamante relató: “Es la primera vez que los veo en vivo, pero los escucho desde siempre”. Un asistente de Concordia, que viajó con amigos especialmente para el show, agregó: “Los Nocheros son parte de nuestra vida. Vinimos a cantar con ellos y nos vamos felices”.

La puesta en escena fue sobria pero efectiva: un juego de luces acompañó los climas más íntimos y se intensificó en chacareras y carnavalitos. El sonido, nítido y potente, permitió que cada instrumento y cada voz se lucieran.

El folklore más vivo que nunca en Paraná

A lo largo de casi cuatro décadas de trayectoria, con más de 25 álbumes publicados, más de tres millones de discos vendidos y presentaciones en América, Europa y Oceanía, Los Nocheros lograron algo que pocos artistas alcanzan: mantener intacto el afecto de su público y sumar nuevas generaciones a su audiencia. Su propuesta, que fusiona la raíz folklórica con arreglos contemporáneos, continúa tendiendo puentes entre la tradición y la actualidad.

El cierre llegó con todos de pie, coreando y aplaudiendo con intensidad. Afuera, mientras la gente se retiraba entre abrazos y comentarios, quedaba la sensación de que no se trató solo de un recital, sino de una celebración que reafirma el lugar de Los Nocheros como una de las agrupaciones más queridas y representativas del folklore argentino.

“Hicimos un gran esfuerzo por venir, pero ¿cómo no íbamos a hacerlo? Los Nocheros forman parte de la identidad argentina, son nuestra historia, nuestras raíces. Y es emocionante cómo llevan a Salta a lo más alto, esa tierra querida, esos pagos norteños que nos hacen únicos. Los escuché toda la vida y hoy pude verlos. Sin dudas es el mejor regalo que pude compartir con mi mujer y mis dos hijos”, contó a la salida Mario, un paranaense visiblemente movilizado por lo vivido.