La UADER convoca al Taller de Verano de Escritura en Paraná

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió la convocatoria al Taller de Verano de Escritura Literaria “El vuelo de las Chicharras”

9 de diciembre 2025 · 11:13hs
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió la convocatoria al Taller de Verano de Escritura Literaria “El vuelo de las Chicharras”, una propuesta que busca darle continuidad, durante el receso estival, al espacio cultural que se sostuvo durante todo el año.

La actividad, coordinada por Belén Zavallo, se realizará en el Balneario Municipal, en la Costanera Baja. El primer encuentro está previsto para el lunes 15 de diciembre, de 18:30 a 20:00.

Desde el Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación, impulsor del taller, destacan que la lectura y la escritura se trabajarán “en un espacio abierto frente al río, tomando el entorno como motor creativo”. El propósito es generar un ámbito que permita escribir, leer y compartir desde la cercanía con el paisaje local.

El ciclo continuará con dos encuentros en enero —retoma el lunes 12 de enero— y tres en febrero, siempre los lunes en el mismo horario. La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del formulario correspondiente.

Se sugiere llevar lona, sillón u otros elementos que permitan disfrutar del proceso creativo al aire libre y favorecer un clima cómodo de escritura y lectura compartida.

El Taller de Escritura Literaria de UADER se desarrolla desde 2022 y, durante este año, combinó encuentros presenciales en la Biblioteca Popular del Paraná y una modalidad remota los días jueves. La propuesta de verano amplía su alcance habitual e invita a sumarse a quienes deseen experimentar la creación literaria en un entorno natural.

