Llevará a Colombia dos leyendas bien entrerrianas: Lázaro Blanco y La Solapa

La narradora paranaense, Elida Sola, representará a Entre Ríos en el 33° Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas de Buga, uno de los más grandes de América Latina, que se realiza desde 1986 y cada año congrega a narradores de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.

Es un espacio para compartir experiencias e ideas acerca de la narración oral, y su utilidad en la recuperación del valor social de la palabra, en el que pueden participar quienes aman contar historias.

Sola fue seleccionada junto a otras dos narradoras argentinas, que son oriundas de Buenos Aires. “La consigna es preparar leyendas, cuentos de tradición oral de nuestro país. Tuve que mandar un currículum y videos; y quedé seleccionada entre aproximadamente 60 postulantes. Así que estoy muy contenta de ir a un lugar donde voy a encontrarme con otras formas de narrar”, dijo a Escenario.

El festival se realizará del 17 al 23 de septiembre en Buga, una pequeña ciudad cercana a Cali, en el Valle del Cauca. “Precisamente, en ese lugar es donde Gabriel García Márquez ubicó su novela El amor en los tiempos del cólera; y Jorge Isaacs a María. Es un ámbito de un paisaje y una belleza indescriptible, así que voy a encontrarme con aquello que leí desde joven en las obras de grandes escritores colombianos”, destacó.

Como buena narradora, Sola es una lectora ávida, siempre en busca de buenas historias para contar. Pero en esta oportunidad, los organizadores del encuentro en Buga le plantearon un nuevo desafío: contar historias que nacieron de la tradición oral. “Tenían que ser leyendas y mitos de la tradición oral del país al que uno representa; y como soy la única entrerriana que va al encuentro, decidí que tenía que llevar historias de nuestra provincia. Entonces preparé la leyenda de La Solapa, que es sólo nuestra porque en otros lados está el Pombero, el Viejo de la Bolsa, el Dueño del Sol; pero ella es nuestra. Y también había que llevar un mito basado en un hecho real, así que tomé a Lázaro Blanco, el chasqui milagrero de San José de Feliciano. Para preparar estas dos narraciones me ayudaron mucho Jorge Dayub y una amiga muy querida que vive en Feliciano, Betty Arnau,que desde nuestras épocas de estudiantes me contaba de la devoción que existe hacia Lazarito, como le dicen los felicianeros”, relató.

El desafío la llevó a investigar y a reconstruir ambas leyendas, ya que había mucho material escrito al respecto, como notas periodísticas, canciones, referencias bibliográficas, pero no cuentos. “La tradición oral hace que cada persona que cuenta la historia la vaya cambiando y agregándole aristas. Para La Solapa me basé en la canción de Santos Tala, que es tan dulce, y después fui desarrollando una historia. Y de Lázaro, tuve la ayuda de mi amiga, que me envió mucho material, incluso un libro de una tataranieta de él, Juanita Arias, que escribió un libro sobre su antepasado. De hecho, cuando vuelva de Colombia iré hasta Feliciano a agradecerle a Lázaro, porque me ayudó a quedar seleccionada”, manifestó Sola y agradeció a quienes la animaron y ayudaron en esta instancia.

El Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas de Buga tiene el objetivo de recuperar el valor social de la palabra, haciendo de éste un vehículo de comunicación, que avance más allá del entretenimiento que sugiere la idea de escuchar un cuento, y se convierta en referente de vida y recuperación de historia, porque detrás de cada relato se encuentra un poco de la historia oculta de toda sociedad.

“Yo estoy feliz de poder representar a Entre Ríos y dar a conocer lo nuestro. Porque nuestro país es grande y tiene muchas leyendas, pero me alegra ir con algo fresco y nuevo, que no se conoce demasiado en otras latitudes”, concluyó.