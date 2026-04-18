Paraná organiza una nueva edición de la Semana de la Lectura

La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha una nueva edición de la Semana de la Lectura «Paraná, Rosa de Otoño». La propuesta se desarrollará del 20 al 24 de abril en distintos espacios públicos y clubes de la ciudad, con actividades orientadas a estudiantes de nivel primario y secundario.

La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha una nueva edición de la Semana de la Lectura «Paraná, Rosa de Otoño». La propuesta se desarrollará del 20 al 24 de abril en distintos espacios públicos y clubes de la ciudad, con actividades orientadas a estudiantes de nivel primario y secundario.

La iniciativa es impulsada por la Editorial Municipal y reunirá talleres de lectura, escritura y dibujo, además de rondas de lectura y propuestas vinculadas a la narración oral. Participarán equipos y colectivos culturales como Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular, el grupo de narradoras Tramando y la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (EDUNER). También habrá instancias específicas coordinadas por Kevin Jones en escritura, Maxi Sanguinetti en dibujo y G. Fonk en improvisación a través del rap.

La programación se organiza en torno al Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril. El objetivo es promover la lectura en distintos ámbitos de la ciudad, generar espacios de encuentro alrededor de los libros y ampliar la participación de la comunidad en experiencias vinculadas a la palabra, tanto desde la escucha como desde la producción.

En esta edición, las actividades se articularán bajo el lema «Paraná atrapa pasiones». Los estudiantes que se inscribieron previamente participarán de propuestas en turnos de mañana y tarde, mientras que el viernes se sumará una franja destinada a Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos.

El cronograma prevé encuentros en diferentes puntos de la ciudad: el lunes por la mañana en el Club Echagüe; el martes por la tarde en el Parque Gazzano —con alternativa en el Club San Martín en caso de lluvia—; el miércoles en la Plaza Petit Pisant —con traslado a Sala Mayo si las condiciones climáticas lo requieren—; el jueves por la mañana en el Club Neuquén; y el cierre el viernes por la tarde-noche en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La propuesta involucra a distintas áreas municipales, entre ellas las subsecretarías de Cultura y Deportes y la Dirección de Juventudes, que acompañan la organización y el desarrollo de las actividades.