Comienza una nueva temporada del ciclo Fogón Entrerriano

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos pondrá en marcha una nueva temporada del ciclo Fogón Entrerriano. La apertura será el viernes 24 de abril

Talento. Es una de las pocas ejecutantes de acordeón que combina este arte con el canto y la composición.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos pondrá en marcha una nueva temporada del ciclo Fogón Entrerriano. La apertura será el viernes 24 de abril, a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con las presentaciones de Marcia Müller (San Benito) y Trinchera. La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina.

El ciclo, impulsado por el Secretaría de Cultura de Entre Ríos, busca fortalecer la circulación de artistas en distintas localidades de la provincia y ampliar el acceso a propuestas culturales.

La primera fecha estará marcada por el trabajo de Marcia Müller, cantautora, acordeonista, investigadora y docente, con una trayectoria que combina composición y exploración sonora. Su repertorio articula elementos del Litoral con búsquedas contemporáneas y una mirada atravesada por su experiencia como mujer en la música. A lo largo de su carrera, realizó presentaciones en distintos puntos del país y en el exterior, con experiencias en Uruguay y Colombia, donde desarrolló cruces entre el chamamé y el vallenato.

En esta ocasión se presentará en formato trío, junto a Federico Sgarbanti en percusión y Juan José Cáceres en guitarra. La propuesta se apoya en el acordeón como eje y propone un recorrido que integra sonoridades del folk regional con influencias de otras tradiciones.

Por su parte, Trinchera es una banda formada en 2022 en Concordia, orientada al folclore de raíz norteña. El grupo está integrado por Lalo Álvarez (voz y guitarra), Nati “Beba” Rueda (percusión y voz), Josefina Vicario Rueda (bajo) y Jeremías Tamaño (guitarra eléctrica). Su repertorio retoma elementos del NOA y los combina con una instrumentación contemporánea.