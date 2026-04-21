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Horóscopo del martes 21 de abril de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 21 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

21 de abril 2026 · 07:49hs
Horóscopo del martes 21 de abril de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 21 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 20 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del lunes 20 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 19 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del domingo 19 de abril de 2026

Su relación afectiva se va a convertir en algo muy especial. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Mime sus ojos, están muy sensibles.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Pueden producirse rupturas y reconciliaciones. En esta jornada podría llegar un dinero extra. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. Unas sesiones de masajes acabarán con las tensiones.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

LEER MÁS: Horóscopo del lunes 20 de abril de 2026

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Día de gran confusión económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Se producirá un reencuentro con una vieja amistad. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. Hoy se encuentra pletórico, hará todo lo que le apetezca.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Para que el amor le vaya bien, cambie ese carácter. Atención a los gastos domésticos. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Las cuestiones de dinero atraviesan un pequeño bache. Laboralmente las cosas pueden complicarse. No se relaje tanto y póngase en forma.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Disfrutará de manera especial del contacto con los demás. Momento para generar prosperidad económica. Algún conocido, le proporcionará una oferta de trabajo. Gran bienestar, disfrútelo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. No corra riesgos económicos, no es el momento. El trabajo es importante pero el tiempo libre también. Tendrá algo sensibles las rodillas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Adopte soluciones progresivas para sus problemas económicos. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Quedará atrás un periodo de dispersión y confusión amorosa. Gaste menos en caprichos. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día complicado en el entorno familiar. Recibirá un dinero inesperado. No sea tan individualista a la hora de trabajar. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

Horóscopo Signo abril
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