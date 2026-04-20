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Así está preso Pablo Laurta: aislamiento total y vigilancia permanente en Gualeguaychú

Pablo Laurta permanece alojado en una cárcel de máxima seguridad en Gualeguaychú, bajo aislamiento estricto y monitoreo permanente por orden judicial.

20 de abril 2026 · 15:09hs
Así está preso Pablo Laurta: aislamiento total y vigilancia permanente en Gualeguaychú.

Así está preso Pablo Laurta: aislamiento total y vigilancia permanente en Gualeguaychú.

Pablo Laurta está acusado por tres homicidios vinculados a un intento de "rescatar" a su hijo de 5 años. El 11 de octubre de 2025 habría asesinado a su ex pareja, Luna Giardina, y a su suegra, Mariel Zamudio, en Córdoba. Días antes, también habría matado y descuartizado al remisero Martín Sebastián Palacio en cercanías de Concordia, Entre Ríos.

El acusado enfrenta en Entre Ríos la imputación por homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que se mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar la impunidad. Este delito prevé la pena de prisión o reclusión perpetua. En paralelo, en la provincia de Córdoba se sustancian las otras causas vinculadas a los homicidios ocurridos allí.

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Pablo Laurta sigue en aislamiento estricto en una unidad penal de Entre Ríos

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Laurta se encuentra alojado desde hace un mes en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, bajo un estricto régimen de aislamiento tras su detención en 2025, cuando habría intentado huir hacia Uruguay con su hijo luego de los hechos investigados.

El prefecto Lucas Dufour, responsable de la unidad penal "El Potrero", confirmó que el detenido permanece en un sector de máxima seguridad, completamente aislado del resto de la población carcelaria y bajo monitoreo permanente. Indicó además que ingresó al establecimiento el 17 de marzo, tras ser trasladado desde la Unidad Penal N° 3 de Concordia.

La extrema medida de seguridad responde a la gravedad del caso y a los antecedentes del interno. En ese contexto, también se informó que se le habría encontrado material de abuso sexual infantil, lo que agrava su situación judicial.

Dufour explicó que las condiciones de alojamiento son similares a las aplicadas al momento de su detención en Gualeguaychú, cuando intentaba huir a Uruguay con su hijo.

Respecto del avance judicial, se indicó que la causa continúa en trámite y que su permanencia en la Unidad Penal N° 9 es transitoria. Será la Justicia de Concordia la que determine su futuro procesal una vez realizadas las audiencias correspondientes.

La Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú es considerada la cárcel de máxima seguridad de la provincia de Entre Ríos y actualmente alberga a 578 internos.

Pablo Laurta Detención Gualeguaychú
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