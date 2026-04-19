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Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

La escritora Alessandra Waitomo presentó este viernes por la tarde su novela "Una calandria en el silencio del mundo" en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná

19 de abril 2026 · 12:44hs
Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno

Alessandra Waitomo presentó su nueva novela en el Museo Casa de Gobierno
La pandemia como escenario narrativo en la nueva novela de Alessandra Waitomo

La pandemia como escenario narrativo en la nueva novela de Alessandra Waitomo

La escritora Alessandra Waitomo presentó este viernes por la tarde su novela Una calandria en el silencio del mundo en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná. La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La pandemia como escenario narrativo en la nueva novela de Alessandra Waitomo

Durante el encuentro, la autora detalló el proceso de escritura de la obra, ambientada en la ciudad en el contexto de la pandemia. La historia sigue a cuatro jóvenes que comparten una casa en la zona del Thompson y atraviesan los cambios que impone la emergencia sanitaria, con sus efectos en la vida cotidiana y en los vínculos.

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Alessandra Waitomo Novela

Waitomo explicó que la trama aborda “la incertidumbre que se instala, el miedo compartido y la imposibilidad de proyectar en un contexto en el que todo resulta imprevisible”. La narración se centra en las tensiones que surgen a medida que el aislamiento se prolonga y modifica la percepción del tiempo y del entorno.

La propuesta incluyó un intercambio con el público, que aportó experiencias personales vinculadas al período de aislamiento. La conversación permitió recuperar distintas miradas sobre ese momento, tanto en sus aspectos complejos como en sus aprendizajes.

El espacio fue intervenido con elementos asociados a la pandemia, como barbijos, alcohol en gel y señalética de distanciamiento, en una ambientación que acompañó el eje temático de la obra. La jornada concluyó con una charla abierta entre la autora y los asistentes.

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Alessandra Waitomo Museo Casa de Gobierno novela Una calandria en el silencio del mundo
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