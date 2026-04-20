Central Córdoba le ganó este lunes 4 a 3 al Calamar tras ir perdiendo de local en Santiago del Estero bajo la lluvia.

En un partidazo, Central Córdoba se lo dio vuelta a Platense y le ganó 4-3 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Fue por la fecha del Torneo Apertura de Primera.

El Calamar comenzó ganando con un golazo de tiro libre de Franco Zapiola y cinco minutos después Alejandro Maciel lo empató de cabeza. A poco del final del 1T, Fernando Martínez marcó el 2-1.

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A poco de arrancar el segundo tiempo, el Ferroviario amplió la ventaja con un gol de Ezequiel Naya. A los 26 minutos, Kevin Retamar descontó para el 3-2 y, al rato, Diego Barrera marcaría el 4-2. Faltando 3 minutos, Bautista Merlini descontó para el 4-3 definitivo.

Con este resultado, el Marrón se alejó de los ocho primeros de la zona B del Torneo Apertura 2026 y solo un milagro lo haría entrar. El Ferroviario, por su parte, ya está sin chances de clasificarse a los octavos de final.

Lo que viene para Central Córdoba y Platense

En la próxima fecha Central Córdoba visitará a Lanús el viernes 24 desde las 19.15, mientras que Platense recibirá a San Lorenzo en Vicente López desde las 21.30 del mismo día.