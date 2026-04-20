Echagüe sumó medallas y experiencia en el Master Open

La delegación del Club Atlético Echagüe se trajo medallas de un certamen de natación que tuvo lugar en Buenos Aires.

El Atlético Echagüe Club cerró este domingo su participación en una nueva edición del Master Open de natación con un balance más que positivo, luego de un fin de semana de competencia en la ciudad de Buenos Aires que combinó exigencia, nivel y una destacada actuación colectiva

El certamen, organizado por los exnadadores olímpicos José Meolans y Eduardo Otero, se desarrolló en el complejo del Parque Roca, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario máster a nivel nacional.

El Master Open tiene como objetivo brindar una experiencia de alto nivel a nadadores mayores de 20 años, tanto federados como libres, permitiéndoles competir bajo estándares profesionales y en un entorno de primer nivel. En ese contexto, la presencia del equipo paranaense no pasó desapercibida.

La delegación de Echagüe estuvo integrada por Ainelen Olivero, Josefina Martín, Fabio Luján, Bautista Heyde, Alan Abalo, Ariel Gieco, Héctor Zinoni y Serio Muller, bajo la conducción técnica de Fausto Brondo.

El equipo llegó al torneo con expectativas claras: sostener el nivel de entrenamiento, medirse ante rivales de jerarquía y capitalizar la experiencia. Los resultados evidenciaron que el objetivo fue cumplido con creces.

En cuanto a los resultados, varios nadadores lograron subirse al podio, ratificando el buen momento del equipo: Ainelen Olivero obtuvo el 3° puesto en los 400 metros libres. Fabio Luján alcanzó el tercero lugar en los 200 metros libres. Alan Abalo también consiguió el tercero puesto en los 400 metros libres.

Sin embargo, una de las figuras más sobresalientes fue Héctor Zinoni, quien tuvo una actuación de gran regularidad: logró el segundo puesto en los 200 metros libres y en los 100 metros pecho, además de sumar dos terceros lugares en 50 metros pecho y 50 metros libres. Su desempeño lo posicionó como uno de los nadadores más consistentes de la delegación.

Por su parte, el resto de los integrantes del equipo completó una labor muy positiva, ubicándose dentro de los diez mejores en sus respectivas pruebas, un indicador claro del crecimiento colectivo y del trabajo sostenido en los entrenamientos.

Balance y proyección para Echagüe

La participación en el Master Open no solo dejó medallas, sino también experiencia, roce competitivo y la posibilidad de medirse en un escenario de alto nivel. Para un equipo del interior como Echagüe, estos torneos representan una oportunidad clave para seguir evolucionando. El club paranaense regresó con la satisfacción del deber cumplido, habiendo representado a la institución con compromiso, disciplina y un rendimiento acorde a las exigencias del certamen.

El certamen se llevó a cabo los días 18 y 19 de abril en el Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires. El Master Open Buenos Aires 2026 es una competencia destinada a nadadores máster mayores de 20 años, tanto federados como libres, que combina un alto nivel competitivo con una experiencia integral dentro y fuera del agua. En esta edición, el torneo contó con la fiscalización de la FENABA, garantizando el cumplimiento de normas oficiales y estándares de competencia.