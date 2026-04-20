Entre Ríos registra 364 personas en situación de calle en el primer relevamiento nacional.

Primer relevamiento nacional revela 364 personas en situación de calle en Entre Ríos y expone la dimensión real de una problemática social histórica.

En un hecho inédito, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizó el primer relevamiento nacional de personas en situación de calle, generando datos comparables entre provincias. En este contexto, Entre Ríos se incorporó a la radiografía federal con 364 personas registradas, visibilizando una problemática histórica .

El relevamiento se desarrolló de manera articulada en 19 provincias (mientras que otras cinco decidieron no participar) y permitió contabilizar 9.421 personas en todo el territorio relevado. La iniciativa no solo aporta cifras, sino que también ofrece una caracterización profunda de la población afectada, aportando insumos fundamentales para el diseño de políticas públicas más eficaces.

Radiografía social en Entre Ríos: 364 personas viven en la calle según datos oficiales

Relevamiento Nacional (1).jpeg

En términos generales, el estudio revela que el fenómeno presenta una marcada predominancia masculina: el 83% de las personas en situación de calle son varones, frente a un 17% de mujeres. En cuanto a la edad, el 92% corresponde a mayores de 18 años, mientras que un 6% son menores, lo que evidencia que, aunque minoritaria, la presencia de niños, niñas y adolescentes constituye un aspecto especialmente sensible.

Una radiografía social con impacto en Entre Ríos

La inclusión de Entre Ríos en este relevamiento permite por primera vez contar con datos sistematizados sobre la magnitud y características de la problemática en la provincia. Los 364 casos registrados ubican al distrito en un nivel intermedio dentro del país, por debajo de grandes centros urbanos pero por encima de varias provincias con menor densidad poblacional.

El operativo se desplegó tanto en espacios públicos (como calles, plazas y zonas céntricas o periféricas) como en dispositivos de alojamiento, entre ellos refugios, paradores y centros transitorios. Esta metodología permitió captar distintas formas de la situación de calle, evitando subregistros y ampliando la comprensión del fenómeno.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo fue la implementación de DataCalle, un módulo específico del Sistema de Información Social (SiSoc), que permitió registrar la información mediante una aplicación con capacidad de funcionamiento fuera de línea y con geolocalización. Este avance tecnológico facilitó la recolección de datos en tiempo real y en condiciones diversas, mejorando la calidad del relevamiento.

En total, 17 provincias utilizaron el sistema SiSoc, mientras que dos jurisdicciones (CABA y Mendoza) optaron por otras herramientas metodológicas.

Condiciones de vida: trabajo, ingresos y educación

Del total de personas identificadas, el 84% accedió a responder un cuestionario más detallado, lo que equivale a 7.894 entrevistas a nivel nacional. Estos datos permiten comprender la complejidad de la situación, que no se limita únicamente a la falta de vivienda.

Entre los principales indicadores relevados, se destaca que el 52% de las personas cuenta con la primaria completa pero no finalizó el nivel secundario. En cuanto a la inserción laboral, el 53% manifestó realizar alguna actividad, mayormente en condiciones informales y precarias.

Respecto a los ingresos, el 56% percibe algún tipo de transferencia social, el 30% cuenta con ingresos previsionales y un 8% recibe otras formas de ingreso. Estos datos reflejan que una parte significativa de esta población mantiene algún vínculo con el sistema económico, aunque en condiciones de alta vulnerabilidad.

Asimismo, el relevamiento determinó que el 32% de las personas encuestadas lleva más de dos años en situación de calle, lo que evidencia trayectorias prolongadas de exclusión. A pesar de ello, el 90% posee Documento Nacional de Identidad, lo que indica que la problemática no está asociada principalmente a la falta de documentación.

Una problemática compleja y multidimensional

Los resultados del relevamiento permiten desmontar ciertos estereotipos y muestran una realidad mucho más compleja. La presencia de personas con DNI, algún tipo de ingreso e incluso actividades laborales evidencia que la situación de calle no responde a una única causa, sino a una combinación de factores.

Entre ellos se destacan la precariedad laboral, la ruptura de vínculos familiares, las dificultades para acceder a una vivienda y, en muchos casos, problemas de salud o consumos problemáticos. Esta multiplicidad de variables plantea desafíos importantes para el diseño de políticas públicas, que deben abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.

En el caso de Entre Ríos, estos datos cobran especial relevancia, ya que permiten avanzar hacia estrategias provinciales y municipales más ajustadas a la realidad local, con capacidad de intervención más efectiva.

Cambio de paradigma en la intervención estatal

Desde el Ministerio de Capital Humano se destacó que el relevamiento forma parte de un proceso más amplio de transformación en la forma de abordar la problemática social. En este sentido, se remarcó el paso de una lógica centrada en la reacción ante la urgencia hacia un enfoque basado en la planificación, la coordinación y la evidencia.

Este cambio implica dejar atrás la dispersión de esfuerzos para avanzar en un trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios, con criterios metodológicos unificados pero adaptables a las particularidades de cada territorio.

La planificación del operativo fue el resultado de un proceso político y técnico coordinado, que incluyó el intercambio de herramientas, metodologías y experiencias entre los distintos niveles del Estado.

Marco legal y proyección de políticas públicas

El relevamiento se enmarca en la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de estarlo. La normativa tiene como objetivo promover políticas que garanticen la identidad y la integridad física de esta población.

Contar con información precisa y actualizada es fundamental para mejorar la planificación, optimizar la asignación de recursos y evaluar el impacto de las políticas implementadas.

En el ranking nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó la lista con 5.176 personas, seguida por Santa Fe (1.328), Córdoba (588), Mendoza (421) y Neuquén (401). Luego se ubica Entre Ríos con 364 casos, por encima de provincias como Salta (221), Tucumán (159) y Río Negro (149), entre otras.

Por otra parte, no participaron del relevamiento la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego, lo que implica que la cifra total podría ser aún mayor a nivel país.

Un punto de partida para Entre Ríos

La información obtenida representa un insumo clave para Entre Ríos, que ahora cuenta con una base concreta para dimensionar la problemática y avanzar en políticas públicas específicas. El desafío a futuro será transformar estos datos en acciones concretas que permitan reducir la situación de calle y mejorar las condiciones de vida de quienes la atraviesan.

En este sentido, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su rol de coordinación y su compromiso con el desarrollo de estrategias integrales que promuevan la inclusión social, el acceso a derechos y la protección de los sectores más vulnerables.

El relevamiento no solo marca un antes y un después en la producción de información, sino que también abre una nueva etapa en la forma de pensar e intervenir sobre una de las problemáticas sociales más complejas del país, con impacto directo en provincias como Entre Ríos.