Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tribus Club de Arte presentó la cuarta edición de su Concurso de Bandas, una propuesta que se desarrollará durante los primeros meses de 2026 y que está destinada a bandas y solistas de la provincia de Santa Fe. El certamen busca acompañar la circulación de las producciones musicales locales, promover la formación y la experimentación artística y reconocer el trabajo creativo de músicos y músicas de la región.

La inscripción estará abierta del 17 al 31 de diciembre de 2025 y se realizará de manera online a través de ESTE ENLACE , donde también pueden consultarse las bases y condiciones del concurso. Los proyectos preseleccionados se darán a conocer entre el 5 y el 6 de enero de 2026, a través de las redes sociales oficiales de Tribus Club de Arte.

Las bandas y solistas seleccionados participarán de una instancia semifinal que se llevará a cabo en Tribus Club de Arte. Esta etapa se dividirá en tres shows públicos en vivo, con ocho participantes en cada fecha. En cada presentación se elegirán dos finalistas. Las semifinales comenzarán el domingo 11 de enero de 2026.

Los seis proyectos finalistas accederán a una final en vivo, también en Tribus Club de Arte, donde se definirá el o la ganadora del concurso. El sistema de selección contemplará la valoración de un jurado integrado por profesionales con trayectoria en el ámbito musical, la votación del público presente en cada show y el desempeño de cada banda o solista en el concurso en redes sociales.

En cuanto a los premios, los seis finalistas participarán como banda o solista apertura en un espectáculo de la programación anual de Tribus Club de Arte, a definir por la organización. Además, el proyecto ganador se presentará en el Festival Tribus 2026 y recibirá un premio de un millón de pesos en efectivo.

El Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte se consolida así como una plataforma de impulso y visibilidad para artistas emergentes de la provincia, con una propuesta que combina escenario, formación y participación del público.