Uno Entre Rios | Escenario | Concurso de Bandas

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tribus Club de Arte presentó la cuarta edición de su Concurso de Bandas, una propuesta que se desarrollará durante los primeros meses de 2026

19 de diciembre 2025 · 16:52hs
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tribus Club de Arte presentó la cuarta edición de su Concurso de Bandas, una propuesta que se desarrollará durante los primeros meses de 2026 y que está destinada a bandas y solistas de la provincia de Santa Fe. El certamen busca acompañar la circulación de las producciones musicales locales, promover la formación y la experimentación artística y reconocer el trabajo creativo de músicos y músicas de la región.

Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

La inscripción estará abierta del 17 al 31 de diciembre de 2025 y se realizará de manera online a través de ESTE ENLACE, donde también pueden consultarse las bases y condiciones del concurso. Los proyectos preseleccionados se darán a conocer entre el 5 y el 6 de enero de 2026, a través de las redes sociales oficiales de Tribus Club de Arte.

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Las bandas y solistas seleccionados participarán de una instancia semifinal que se llevará a cabo en Tribus Club de Arte. Esta etapa se dividirá en tres shows públicos en vivo, con ocho participantes en cada fecha. En cada presentación se elegirán dos finalistas. Las semifinales comenzarán el domingo 11 de enero de 2026.

Los seis proyectos finalistas accederán a una final en vivo, también en Tribus Club de Arte, donde se definirá el o la ganadora del concurso. El sistema de selección contemplará la valoración de un jurado integrado por profesionales con trayectoria en el ámbito musical, la votación del público presente en cada show y el desempeño de cada banda o solista en el concurso en redes sociales.

En cuanto a los premios, los seis finalistas participarán como banda o solista apertura en un espectáculo de la programación anual de Tribus Club de Arte, a definir por la organización. Además, el proyecto ganador se presentará en el Festival Tribus 2026 y recibirá un premio de un millón de pesos en efectivo.

El Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte se consolida así como una plataforma de impulso y visibilidad para artistas emergentes de la provincia, con una propuesta que combina escenario, formación y participación del público.

LEER MÁS: Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Concurso de Bandas Tribus Club de Arte Santa Fe concurso premio
Noticias relacionadas
Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval del País

Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval del País

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Ver comentarios

Lo último

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La súper gripe H3N2 está en Argentina

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Ultimo Momento
Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La súper gripe H3N2 está en Argentina

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Rocamora cerró el año con una victoria

Rocamora cerró el año con una victoria

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

La provincia
En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Dejanos tu comentario