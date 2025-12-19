Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo.

Todo listo para recibir a una multitud en el centro paranaense. Bersuit, ROZE y otras bandas animarán una noche con música y propuestas para toda la familia.

Este viernes desde las 19 se realizará una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo en la ciudad de Paraná , una propuesta que invita a disfrutar del centro con comercios abiertos en horario extendido, promociones especiales, sorteos, música en vivo, actividades recreativas y una acción solidaria.

La actividad comercial y gastronómica se desarrollará sobre avenida 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Hipólito Yrigoyen, y sobre la Peatonal, entre España y Urquiza, con juegos, decoraciones alusivas a la fecha y opciones pensadas para toda la familia.

La iniciativa surgió a partir de los comerciantes de la histórica avenida y es desarrollada por la Municipalidad de Paraná junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y el Centro Comercial e Industrial. Con acceso libre y gratuito, la propuesta está dirigida a las familias paranaenses y a quienes visiten el centro durante la jornada.

En el marco del evento, la Municipalidad de Paraná dispuso un operativo especial de tránsito para garantizar el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de los asistentes. Viví Paseo 25 de Mayo se extenderá desde las 19 de este viernes hasta las 2 de la madrugada del sábado, con un posterior desarme que permitirá la liberación total de la circulación a partir de las 6 de la mañana.

Se permitirá el acceso a estacionamientos privados hasta las 20 de este viernes. En el caso del estacionamiento ubicado entre Monte Caseros y 9 de Julio, el ingreso será por calle 9 de Julio. Para el estacionamiento situado entre 9 de Julio y Belgrano, el ingreso también será por 9 de Julio, que funcionará de manera excepcional en doble sentido de circulación.

Debido a los cortes previstos, el transporte urbano de pasajeros modificará sus recorridos habituales. Las líneas D, F, G, H, 4 y 24 circularán por Córdoba, Urquiza, Pascual Palma, Echagüe y luego retomarán su recorrido habitual. La línea E lo hará por La Rioja, Urquiza, Misiones, Pascual Palma y habitual. En tanto, las líneas 6 y 22 circularán por Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó y habitual. Estas líneas tendrán paradas alternativas en Urquiza y Corrientes, Urquiza e Illia, y Urquiza y Pascual Palma.

La propuesta cultural contará con tres escenarios ubicados en 25 de Mayo y Monte Caseros, frente a Canal 9 Litoral, y en la intersección de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen. A lo largo de la noche se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, el Cuarteto de Saxos, un flashmob, una pareja de tango Bololó, la Asociación Verdiana, la Compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado y los shows de Roze y La Bersuit.

En cuanto a los cortes de tránsito, se dispuso el corte total del tránsito vehicular sobre 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen. El corte parcial de 25 de Mayo será a partir de las 13, mientras que el corte total se realizará desde las 16. Además, las calles perpendiculares en las intersecciones de 25 de Mayo con 9 de Julio, Belgrano e Illia estarán cortadas desde las 19 hasta las 2 de la madrugada del sábado 20. Previamente, el jueves 18, entre las 18 y las 21, habrá cortes en España y Pellegrini, y en Monte Caseros y Alem, debido al armado del escenario.

Asimismo, quedará prohibido estacionar en toda la traza de 25 de Mayo, desde Pellegrini hasta Yrigoyen, a partir de las 12 de este viernes y hasta las 2 del sábado.