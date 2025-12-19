Rocamora cerró el año con una victoria

Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Tomás de Rocamora derrotó a Racing en Avellaneda por 85 a 76. El Rojo disputó su último partido en el año en la Liga Argentina.

19 de diciembre 2025 · 10:47hs
Tomás de Rocamora derrotó este jueves a Racing de Avellaneda, en condición de visitante, por 85 a 76 en su última presentación en el año en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Con este resultado el Rojo cortó una racha negativa de ocho derrotas seguidas.

El goleador fue Franco Maeso con 22 y 11 rebotes, mientras que Franco Fernández aportó 18 unidades. En el local, Rafael Rosende aportó 17 unidades.

El triunfo le permitió a Rocamora despegar del último escalón de las posiciones. relegando al fondo de la tabla a Deportivo Norte de Armstrong

El desarrollo de la victoria de Rocamora

Racing arrancó el encuentro con el control absoluto del tablero. Aprovechando los rebotes y corriendo bien la cancha, el equipo local llegó a sacar hasta diez puntos de diferencia. Con intensidad defensiva y buenas decisiones en ataque, cerró el primer cuarto 24-11 arriba, marcando el pulso del juego.

Sin embargo, en el segundo cuarto el desarrollo dio un giro. A la Academia le costó sostener la solidez defensiva y Rocamora empezó a encontrar espacios, especialmente desde el perímetro. La visita fue letal con el tiro de tres puntos, achicó la brecha y terminó alcanzando a su rival. El parcial reflejó esa levantada: 40-40 rumbo a los vestuarios.

Tras el descanso largo, el partido se tornó de ida y vuelta. Ambos equipos se mantuvieron cabeza a cabeza, hasta que Racing logró despegarse con sendos triples de Luciano Silva y Thiago López Estela, encendiendo al público. No obstante, Rocamora se mantuvo en juego visitando con frecuencia la línea de tiros libres, mientras Racing cometía errores que le costaron caro. El tercer cuarto cerró con la visita arriba 61-59.

En el último parcial, Rocamora fue más sólido y efectivo. Con un parcial favorable, llegó a sacar ocho puntos de ventaja, diferencia que Racing nunca pudo recortar. La visita estiró el resultado hasta 11 puntos, manejó los tiempos y sentenció el juego con autoridad para sellar el 85-76 final.

De esta manera, Rocamora se tomó revancha del cruce anterior, disputado durante la gira entrerriana de Racing, donde el triunfo había quedado en manos del conjunto de Juan Pablo Boadaz por 78-74. Esta vez, el festejo fue para la visita, que supo ajustar, castigar desde afuera y cerrar mejor el partido.

Cuando volverá a jugar el Rojo por la Liga Argentina

El plantel de Tomás de Rocamora entrará en receso por las fiestas de Navidad y fin de año. La actividad oficial se retomará el jueves 8 de enero, ocasión en la que el Rojo recibirá en Concepción del Uruguay a Pergamino Básquet.

