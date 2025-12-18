Uno Entre Rios | Escenario | Tan Biónica

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

En apenas tres minutos, Tan Biónica agotó por completo la preventa exclusiva para clientes del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con miles de personas conectadas desde el inicio de la venta

18 de diciembre 2025 · 14:10hs
Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

El regreso de Tan Biónica volvió a confirmar el fuerte vínculo entre la banda y su público. En apenas tres minutos, se agotó por completo la preventa exclusiva para clientes del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con miles de personas conectadas desde el inicio de la venta.

Tan Bionica en Santa Fe

El grupo llegará al Estadio del Club Unión de Santa Fe el sábado 11 de abril, con un único show en la región. Tras el agotamiento de la preventa, ya se encuentra habilitada la venta general de entradas a través del sitio Passline, con todos los medios de pago disponibles.

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Este nuevo récord de ventas reafirma la vigencia de Tan Biónica y la conexión sostenida con su audiencia santafesina. Con la venta general en marcha, la expectativa se traslada ahora a lo que promete ser una de las fechas musicales más convocantes del año en la ciudad.

Formada a comienzos de los años 2000, Tan Biónica se consolidó como una de las bandas más influyentes del pop rock argentino. Sus canciones atravesaron generaciones y se transformaron en clásicos, construyendo una identidad marcada por melodías reconocibles y letras emotivas. Tras un impasse de ocho años, el grupo regresó a los escenarios en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, que vendió más de 500 mil entradas en Latinoamérica y España.

Actualmente, la banda presenta su nuevo álbum El Regreso, que incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. En 2026, el disco tendrá sus primeros shows de presentación en el Estadio Vélez, con funciones previstas para los días 27, 28 y 29 de abril.

Las entradas para el show en Santa Fe tienen un valor desde $80.000 más service charge y pueden adquirirse con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Además, se ofrecen seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos, exclusivamente a través de Passline.

También se encuentran disponibles tickets físicos en efectivo, sin costo de servicio, en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

LEER MÁS: Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Biónica Entradas Santa Fe
Noticias relacionadas
Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval del País

Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval del País

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

Eve Miranda llega a La Casa de la Cultura con un proyecto de jazz fusión

la calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sabado en parana

La calle de los libros: feria de editoriales entrerrianas este sábado en Paraná

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Federal presentó el Festival Nacional del Chamamé 2026

Ver comentarios

Lo último

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Ultimo Momento
Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Policiales
Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Ovación
Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

La provincia
Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Dejanos tu comentario