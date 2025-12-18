Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

En apenas tres minutos, Tan Biónica agotó por completo la preventa exclusiva para clientes del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con miles de personas conectadas desde el inicio de la venta

El regreso de Tan Biónica volvió a confirmar el fuerte vínculo entre la banda y su público. En apenas tres minutos, se agotó por completo la preventa exclusiva para clientes del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con miles de personas conectadas desde el inicio de la venta.

El grupo llegará al Estadio del Club Unión de Santa Fe el sábado 11 de abril , con un único show en la región . Tras el agotamiento de la preventa, ya se encuentra habilitada la venta general de entradas a través del sitio Passline , con todos los medios de pago disponibles.

Este nuevo récord de ventas reafirma la vigencia de Tan Biónica y la conexión sostenida con su audiencia santafesina. Con la venta general en marcha, la expectativa se traslada ahora a lo que promete ser una de las fechas musicales más convocantes del año en la ciudad.

Formada a comienzos de los años 2000, Tan Biónica se consolidó como una de las bandas más influyentes del pop rock argentino. Sus canciones atravesaron generaciones y se transformaron en clásicos, construyendo una identidad marcada por melodías reconocibles y letras emotivas. Tras un impasse de ocho años, el grupo regresó a los escenarios en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, que vendió más de 500 mil entradas en Latinoamérica y España.

Actualmente, la banda presenta su nuevo álbum El Regreso, que incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. En 2026, el disco tendrá sus primeros shows de presentación en el Estadio Vélez, con funciones previstas para los días 27, 28 y 29 de abril.

Las entradas para el show en Santa Fe tienen un valor desde $80.000 más service charge y pueden adquirirse con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Además, se ofrecen seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos, exclusivamente a través de Passline.

También se encuentran disponibles tickets físicos en efectivo, sin costo de servicio, en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).