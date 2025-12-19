Uno Entre Rios | Ovación | River

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

Junto al presidente de River, Stefano Di Carlo, el mediocampista Fausto Vera firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del club.

19 de diciembre 2025 · 18:41hs
Marcelo Gallardo ya tiene su primer deseo cumplido. Mientras River proyecta un 2026 con la Copa Sudamericana como objetivo, el técnico y la dirigencia de Stefano Di Carlo avanzan en la reestructuración del plantel con una primera incorporación de peso: Fausto Vera.

Tras varios días en Buenos Aires, el ex volante de Atlético Mineiro superó la revisión médica este viernes y fue oficializado como nuevo refuerzo de River. Su primera presentación llamó la atención: a diferencia de los habituales montajes fotográficos del jugador vistiendo la banda roja, el club optó por un comunicado acompañado únicamente por el escudo de la institución.

Fausto Vera se transformó en nuevo jugador de River Plate

"Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra", esboza el mismo.

Posteriormente, el club compartió en sus redes sociales las imágenes de la firma del contrato. En las fotografías, se ve al futbolista junto a Di Carlo y, en otras tomas, acompañado por Agustín Forchieri (Secretario General), Mariano Barnao (Gerente de Fútbol) y su representante, Christian Bragarnik.

Además, postearon un video en el que el jugador de 25 años dijo sus primeras palabras como refuerzo del Millonario. "Hola a todos, les habla Fausto. Estoy muy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", manifestó el oriundo de Hurlingham.

Según pudo averiguar TyC Sports, llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000. River comenzará mañana a emprender la pretemporada para preparar el 2026 en Ezeiza y Vera formará parte de la misma.

Formado en Argentinos Juniors, el mediocampista categoría 2000 se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.

Cómo juega Fausto Vera y qué soluciones le puede dar a Gallardo en River

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Ante este escenario, River —que lo proyecta como el sucesor del ya ex jugador del plantel Enzo Pérez— activó las gestiones para sumarlo.

Si bien sus números en 2025 muestran actividad (32 partidos y 1.728 minutos), el análisis profundo denota una irregularidad creciente: completó apenas el 25% de sus partidos jugados con Mineiro y perdió la titularidad en el cierre de la temporada local, ingresando desde el banco en los últimos tres encuentros.

