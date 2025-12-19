La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Estudiantes contará con un segundo reducto para el deporte. Se está terminado de colocar el nuevo sintético de la sede, en lo que es un viejo anhelo.

Estudiantes con una nueva cancha de hockey sobre césped. Se terminó con el cepillado para la arena.

El hockey sobre césped del Club Atlético Estudiantes atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Con más de 600 jugadoras y jugadores activos en todas sus categorías, la disciplina se consolidó como una de las más convocantes dentro de la institución y ese crecimiento sostenido encuentra ahora un respaldo clave en infraestructura: la finalización de la segunda cancha de césped sintético en la sede del Plumín.

Luego de meses de intenso trabajo, la entidad paranaense puede afirmar que la obra está prácticamente concluida y solo restan detalles finales para su habilitación formal. Se trata de un proyecto largamente esperado por la comunidad del hockey, que permitirá mejorar de manera sustancial las condiciones de entrenamiento, competencia y formación deportiva.

El crecimiento del hockey en Estudiantes generó, en los últimos años, una demanda cada vez mayor de espacios para entrenar y competir. Con una sola cancha en funcionamiento, la logística diaria se volvía compleja: turnos ajustados, categorías superpuestas y limitaciones horarias eran parte del desafío cotidiano.

Frente a este escenario, la dirigencia decidió impulsar una obra estratégica: la construcción de una segunda cancha de césped sintético, ubicada en el predio del Plumín. Hoy, ese proyecto ya es una realidad.

La nueva infraestructura permitirá ampliar la disponibilidad horaria, optimizar la distribución de entrenamientos entre las distintas categorías y elevar la calidad del proceso deportivo en todos sus niveles. El objetivo no fue únicamente competitivo, sino también formativo, apuntando a sostener el desarrollo integral de la disciplina a largo plazo.

La construcción de la cancha atravesó distintas etapas fundamentales. En primer lugar, se realizó la nivelación del terreno y la colocación de un sistema de drenaje adecuado, indispensable para garantizar el correcto escurrimiento del agua y el uso continuo del campo de juego. Posteriormente, se instaló césped sintético de última generación, acorde a los estándares actuales del hockey.

Desde el momento en que se anunció el proyecto, las familias del hockey se involucraron activamente en su concreción. A través de campañas de recaudación de fondos, actividades solidarias y aportes simbólicos mediante la compra de “lotes de cancha”, se logró financiar una parte importante de la obra.

Esta modalidad no solo permitió avanzar con la construcción, sino que fortaleció el sentido de pertenencia y el compromiso con la institución. El proyecto se transformó en un objetivo colectivo, en el que cada aporte tuvo un valor significativo.

Paralelamente, se trabajó en acciones complementarias orientadas a potenciar el crecimiento de la disciplina, como capacitaciones para entrenadores, alianzas con otras instituciones y la organización de torneos y encuentros. También se impulsan propuestas para ampliar el acceso de niños y jóvenes al deporte, reafirmando el rol social del club.

La palabra de la dirigencia de Estudiantes

El presidente de la Subcomisión de hockey sobre césped, Hugo O’Higgins, dialogó con UNO y expresó la emoción que genera la finalización de la obra.

“Estamos en la última etapa para terminar de colocar la cancha. Este viernes ya se terminan todas las tareas. La cancha ya está y ahora queda finalizar el cepillado de la arena que va sobre el sintético para que quede completamente habilitada. Si Dios quiere, para el viernes ya van a estar concluidos todos los trabajos y la obra terminada”, explicó.

Sobre el significado que tiene este logro para la disciplina, O’Higgins fue contundente: “Es un sueño. Después de muchos años de haberlo intentado en varias oportunidades, este año, con mucho trabajo de todo el club y del hockey en particular, haciendo un montón de actividades, se logró llegar a tener esta segunda cancha. Para nosotros era una necesidad, pero también un desafío enorme, y hoy podemos decir que esa tarea se cumplió”.

La inauguración

En cuanto a la inauguración oficial, el dirigente adelantó que aún se está evaluando el momento más adecuado. “Estamos muy a fin de año y hacer una inauguración deportiva formal ahora es complicado. Seguramente la inauguración deportiva quede para fines de enero o febrero, cuando las chicas vuelvan a la pretemporada. Creo que se va a correr más para febrero o marzo que para ahora”, señaló.

De todos modos, este domingo está prevista una actividad interna de cierre de año para el hockey, siempre y cuando el clima lo permita. “Vamos a hacer una especie de despedida de año con infantiles, juveniles y plantel superior en el Plumín. Va a ser algo más interno, no una inauguración formal ni institucional. Lo deportivo quedará para más adelante”, aclaró O’Higgins.

Un paso clave para el futuro del hockey en Estudiantes

La finalización de la nueva cancha representa un antes y un después para el hockey sobre césped del Club Atlético Estudiantes. No solo mejora la infraestructura, sino que consolida un proyecto deportivo en pleno crecimiento, sostenido por el trabajo dirigencial, el compromiso de las familias y la pasión de cientos de jugadoras y jugadores.

Con esta obra, el club refuerza su apuesta por el desarrollo del deporte y sienta las bases para seguir creciendo, formando y compitiendo al más alto nivel en los años por venir.