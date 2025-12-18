Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Un menor fue hallado en una de las piletas del complejo de Termas de Federación sin reacción, generando una rápida intervención de las personas presentes.

El menor fue encontrado en una pileta de las Termas de Federación y permanece internado.

Momentos de extrema tensión y angustia se vivieron en la tarde de este jueves en las Termas de Federación , cuando un menor fue hallado en una de las piletas del complejo sin reacción, generando una rápida intervención de las personas presentes.

Alrededor de las 16.30, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental fue comisionado al Complejo Termal de Federación, ante un requerimiento que alertaba sobre la presencia de un niño de alrededor de 3 años con riesgo de vida.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de que un niño de aproximadamente tres años había sido hallado inconsciente en una de las piletas del predio, presentando aparentes signos de ahogamiento, motivo por el cual fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San José.

Durante el traslado, el menor fue acompañado por personal guardavidas, quien le practicó maniobras de respiración asistida y reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar sus signos vitales.

Ya en el nosocomio local, el niño recibió las primeras atenciones médicas, disponiéndose posteriormente su derivación al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, a fin de realizar estudios y tratamientos de mayor complejidad.

El parte médico

Fuentes policiales brindaron a Diario Río Uruguay, el parte médico del menor. La hora de ingreso al Masvernat quedó registrada en las 17.55. El niño fue "derivado desde el Hospital San José de Federación por ahogamiento en las Termas", se expresa en el documento.

En cuanto a las lesiones, se detalló que "por el momento es cuasi ahogamiento, el mismo se encuentra en Asistencia Mecánica Respiratoria y es pasado a la sala de UTI Pediátrica para una mejor atención".

A su vez, ya a las 19.35 horas de este jueves, se agregó al parte que en el nosocomio "se le realizó tomografía de cerebro, la cual fue evaluada y se informa edema cerebral".