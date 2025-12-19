En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

El movimiento en las jugueterias en Paraná previo a las fiestas convive con advertencias de la industria por el avance de productos importados a bajo costo.

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el juguete vuelve a ocupar un lugar central en los hogares argentinos. En Paraná, el pulso de las ventas en las jugueterias muestra un panorama heterogéneo: algunos comercios registran un repunte marcado respecto de 2024, mientras otros atraviesan un escenario complejo, con consumo retraído y expectativas puestas en el impacto del aguinaldo y en los últimos días previos a las fiestas.

En distintos locales de la capital entrerriana, referentes del sector, consultados por UNO , coinciden en que este año se percibe un mayor espíritu festivo en comparación con la temporada pasada. “Se vendió todo y se repuso mercadería. El año pasado la venta venía mucho más lenta y esta vez nos sorprendió, incluso nos quedamos cortos con el stock”, describieron desde un comercio céntrico, donde señalaron que los clientes llegan con ideas bastante definidas y optan por juguetes clásicos, sin demasiadas vueltas ni largas comparaciones.

En ese mismo sentido, indicaron que los precios no registraron subas significativas en relación con 2024, lo que contribuyó a una mayor predisposición a comprar. “Cuando llegan a la góndola, los valores sorprenden para bien. No están caros y eso ayuda a cerrar la operación”, explicaron, aunque reconocieron que el consumidor actual está más atento y selectivo que en otros años.

Otros comerciantes, en cambio, advierten un comportamiento diferente. “El año pasado las ventas arrancaron temprano, pero esta vez estuvieron demoradas y recién en los últimos días empezó a notarse algo de movimiento”, señalaron. En estos casos, la búsqueda de precios es un factor central y el gasto promedio ronda los 99.000 pesos, aunque con operaciones tanto menores como más elevadas, dependiendo de la cantidad de niños por familia y del tipo de producto elegido.

La situación más delicada se observa en locales donde la caída del consumo impactó de lleno en la estructura del negocio. “Las ventas están muy flojas, se cayeron mucho. Antes éramos dos empleados y ahora trabajo solo”, relataron, al tiempo que remarcaron que muchos clientes recorren, comparan en internet y, si no encuentran el producto exacto o un valor competitivo, se retiran sin comprar. “Hoy te llegan con la página abierta del celular y te preguntan si tenés eso o algo parecido; si no, se van”, explicaron.

La competencia del comercio electrónico y de las plataformas digitales aparece así como un factor clave en el comportamiento del consumidor. Para algunos comerciantes, Internet se convirtió en una herramienta más que condiciona la venta presencial y obliga a ajustar márgenes, promociones y stock, en un contexto donde cada operación resulta determinante para sostener la actividad.

En contraste, hay comercios que califican la temporada como positiva. “Arrancamos fuerte desde noviembre con productos navideños y en diciembre hay ventas todos los días”, indicaron. Si bien no se registra una gran afluencia de público, destacaron operaciones de mayor volumen, con tickets que van de los 50.000 a los 100.000 pesos y un uso frecuente de tarjetas, especialmente a través de planes de financiación en seis cuotas sin recargo, una herramienta que se volvió clave para dinamizar el consumo.

Contraste a nivel nacional

Este escenario local se da en paralelo a una fuerte preocupación a nivel nacional. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió sobre uno de los contextos más complejos de las últimas décadas, marcado por una combinación de factores estructurales y coyunturales que afectan tanto a fabricantes como a comerciantes. Desde la entidad señalaron que la coyuntura actual pone en tensión a toda la cadena del sector, desde la producción hasta la venta minorista.

Uno de los ejes centrales es la caída de la natalidad. Según datos elaborados en base al Indec, la tasa de fecundidad en Argentina descendió un 42% desde 2015, reduciendo de manera sostenida la población infantil y, con ella, la demanda potencial de juguetes. Las proyecciones indican que esta tendencia continuará en los próximos años, generando un impacto directo en el tamaño del mercado.

A este factor se suma un cambio cultural profundo, atravesado por la incorporación temprana de pantallas y dispositivos digitales, que compiten de manera directa con el juego tradicional, creativo y social. Desde la industria advierten que este fenómeno modifica hábitos de consumo y redefine las preferencias de niños y niñas, con efectos a largo plazo.

En paralelo, el sector enfrenta una avalancha de importaciones de bajo costo. Entre enero y octubre ingresaron al país más de 17,5 millones de kilos de juguetes, con un crecimiento interanual cercano al 94% en volumen. China concentra casi la totalidad de esos productos, muchos de los cuales ingresan con valores muy bajos, lo que despierta sospechas de subfacturación.

Desde la CAIJ también alertaron sobre la venta de juguetes inseguros, especialmente en plataformas de comercio electrónico, y reclamaron mayores controles para proteger tanto a la industria nacional como a las familias, en un momento del año donde las compras se intensifican y muchas veces se realizan sin la debida información.

Alerta por la situación de la industria nacional

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete encendió una señal de alarma por la situación que atraviesa el sector a nivel nacional. Según datos de la entidad, la caída de la natalidad redujo de forma sostenida la población infantil, mientras que el consumo continúa debilitado. A este escenario se suma el ingreso masivo de productos importados de bajo costo, muchos de ellos sin los controles de seguridad correspondientes.

Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron los 91,3 millones de dólares, con un incremento interanual del 59,5% en valor. En volumen, el crecimiento fue aún mayor, lo que generó una saturación del mercado interno en un contexto de demanda retraída. En apenas un año, la cantidad de importadores pasó de 199 a 530, un fenómeno que no tiene antecedentes recientes.

Desde la entidad advirtieron además sobre la comercialización online de juguetes con alertas sanitarias en otros países o que no cumplen con la normativa argentina. “El riesgo no es solo económico, también es sanitario”, señalaron, y reclamaron controles más estrictos en frontera y en las plataformas digitales.

Desde la cámara sectorial señalaron que la combinación entre menor demanda interna y mayor oferta importada genera un fuerte desequilibrio en el mercado. Muchas empresas nacionales operan con capacidad ociosa y enfrentan dificultades para sostener empleo, inversión y producción, especialmente en los meses posteriores a las fiestas.

En ese contexto, advirtieron que la pérdida de competitividad impacta también en los comercios minoristas, que deben convivir con márgenes ajustados y una oferta cada vez más fragmentada. La entidad reclamó reglas claras, controles efectivos y políticas que garanticen condiciones equitativas para toda la cadena del juguete.