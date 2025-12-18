Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval del País Ya se pueden adquirir las entradas y ubicaciones para las once noches de Carnaval del País en la edición 2026. 18 de diciembre 2025 · 10:31hs

La Comisión Directiva de El Caranaval del País, el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026. El carnaval de Gualeguaychú se celebrará a partir del 3 de enero

El miércoles se inició la venta presencial tanto de entradas como de ubicaciones para las once noches de Carnaval del País, edición 2026, que comienza el sábado 3 de enero. La compra en forma presencial se realiza en las boleterías ubicadas en el Corsódromo. Durante el presente diciembre, el horario de atención es de miércoles a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21; sábados de 9 a 13 horas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carnaval de Gualeguaychú (@carnavaldelpais) Atención en boletería para entradas LEER MÁS: El Carnaval del País cerró con una gran fiesta en su edición 2025 La atención telefónica, mediante la aplicación WhatsApp, será a través de los números: (03446) 225258; 237776 y 644455. En tanto las agencias de turismo deberán comunicarse con las boleterías al (03446) 366999. Vale recordar que, además, continúa la venta online a través de la plataforma All Access www.allaccess.com.ar.