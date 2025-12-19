La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná La Bersuit ofreció este viernes una conferencia de prensa en el Gran Hotel Paraná, en la previa de su presentación prevista para hoy en el Viví Paseo 25 de Mayo Por Fernanda Rivero 19 de diciembre 2025 · 15:35hs

FERNANDA RIVERO / UNO La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

La Bersuit ofreció este viernes una conferencia de prensa en el Gran Hotel Paraná, en la previa de su presentación prevista para hoy en el Viví Paseo 25 de Mayo, una propuesta gratuita que brinda música en vivo, gastronomía y actividades al aire libre.

La Bersuit en Paraná El encuentro con los medios sirvió para anticipar una noche pensada como parte de las celebraciones de fin de año en la ciudad. Desde las 19, la calle 25 de Mayo concentrará la actividad del evento, con bandas en vivo, propuestas recreativas y una acción solidaria, además de la participación de los comercios de la zona, que abrirán en horario extendido con promociones especiales y sorteos.

Durante la conferencia, los integrantes de la banda expresaron su entusiasmo por volver a Paraná y destacaron el carácter popular de la propuesta. Adelantaron que el show tendrá un recorrido amplio por su repertorio y que sonará "todo lo que la gente quiere escuchar", en una noche que definieron como especial.