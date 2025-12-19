En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

El Ejecutivo Municipal de General Ramírez elevó al Concejo Deliberante un proyecto para la venta de lotes a un precio al 50 % del valor de mercado.

Reducir el déficit habitacional es uno de los mayores desvelos que afrontan los gobiernos a nivel país, y los distintos municipios entrerrianos, junto a los organismos oficiales, redoblan los esfuerzos para que más personas puedan tener un techo propio. En este marco, en General Ramírez las autoridades definen acciones para que más familias puedan cumplir con este objetivo el año que viene.

Al respecto, informaron a UNO que “el acceso a la tierra y la vivienda es uno de los principales desafíos que el municipio de General Ramírez se propone encarar durante el próximo año”. Así lo expresaron la intendenta de la localidad, Flavia Pamberger, y el viceintendente Carlos “Tito” Troncoso , quienes precisaron que el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante de la ciudad un proyecto para la venta de lotes a un precio equivalente al 50% del valor de mercado, como una herramienta concreta para acompañar a las familias ramirenses y ampliar las oportunidades de acceso a la tierra.

Flavia Pamberger inendenta de General Ramírez.jpg

“Esta iniciativa permitirá avanzar con el proyecto de loteo de 65 terrenos, ubicado en la zona de calles Rivadavia y Moreno, y se complementa con el objetivo de trabajar, si las condiciones lo permiten, en el diseño de un programa municipal de construcción de viviendas, pensado con una perspectiva sostenible y de largo plazo”, aseguraron.

Mejora en servicios

A su vez, pusieron el foco en las necesidades más concretas de la comunidad y en la planificación del crecimiento de la ciudad con una mirada de mediano y largo plazo, en un contexto económico complejo, atravesado por la caída de las coparticipaciones. En este marco, uno los puntos destacados fue la continuidad del plan de mantenimiento y mejoramiento de calles , junto con nuevas obras de recambio de cañerías y la ampliación del sistema de iluminación LED, priorizando intervenciones planificadas que optimicen recursos y respondan a las necesidades actuales de la ciudad.

En el plano social, Pamberger y Troncoso remarcaron que, aun en un escenario adverso, el Municipio garantiza la continuidad de los programas sociales, el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad, y el sostenimiento de las actividades culturales y deportivas, entendidas como políticas públicas clave para la inclusión y la cohesión social.

Loteo en General Ramírez Loteo en General Ramírez

En materia de desarrollo productivo, se reafirmó el rol estratégico del Parque Industrial, donde continuarán las obras de extensión de redes de agua y cloacas, junto con la venta de lotes, sosteniendo un proceso de crecimiento que genera empleo y fortalece la economía local.

Este conjunto de políticas y proyecciones se apoya en un proceso de ordenamiento económico y administrativo llevado adelante durante los últimos dos años. En estos 24 meses los recursos municipales pasaron de representar el 36% al 43 % del total de los ingresos, logrando equiparar los fondos provenientes de la coparticipación, lo que otorga mayor autonomía para planificar y ejecutar políticas públicas.

Asimismo, se destacó que desde 2015 a la actualidad no se incrementó la planta permanente del Municipio, aun cuando se incorporaron nuevos servicios y dependencias, como el NIDO y el Jardín Maternal Municipal “Bichitos de Luz”, reflejando una gestión orientada a ampliar derechos con responsabilidad y eficiencia.

De esta manera, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando con planificación, eficiencia y una mirada puesta en el futuro, para continuar creciendo con más oportunidades y mejores servicios.