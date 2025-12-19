Uno Entre Rios | Ovación | CAE

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

El CAE +45 volvió a consagrarse campeón y logró el tricampeonato tras una final muy cerrada, definida por solo un punto y cargada de emoción.

19 de diciembre 2025 · 10:58hs
Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón.

El equipo de básquet CAE +45 volvió a gritar campeón y se consagró tricampeón, logrando el título por tercera vez consecutiva. La definición fue sumamente ajustada y se resolvió por apenas un punto, en un final cargado de emoción.

El plantel campeón estuvo integrado por Ramiro Jorge, Andrés Cerini, Matías Cittadino, Esteban Furios, Julián Gómez, Beltrán Uranga, Román Princic, Fede Librizi, Hernán Caino, Juan Luciano, Maxi Russo, Bruno Valentinuz y Roque Fernández.

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Rocamora cerró el año con una victoria

CAE +45, tricampeón del básquet

De esta manera, el CAE +45 reafirma su protagonismo en la categoría y continúa escribiendo su propia historia en el básquet.

