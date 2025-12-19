Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón.

El CAE +45 volvió a consagrarse campeón y logró el tricampeonato tras una final muy cerrada, definida por solo un punto y cargada de emoción.

El equipo de básquet CAE +45 volvió a gritar campeón y se consagró tricampeón, logrando el título por tercera vez consecutiva. La definición fue sumamente ajustada y se resolvió por apenas un punto, en un final cargado de emoción.