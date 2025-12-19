El equipo de básquet CAE +45 volvió a gritar campeón y se consagró tricampeón, logrando el título por tercera vez consecutiva. La definición fue sumamente ajustada y se resolvió por apenas un punto, en un final cargado de emoción.
Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón
19 de diciembre 2025 · 10:58hs
El plantel campeón estuvo integrado por Ramiro Jorge, Andrés Cerini, Matías Cittadino, Esteban Furios, Julián Gómez, Beltrán Uranga, Román Princic, Fede Librizi, Hernán Caino, Juan Luciano, Maxi Russo, Bruno Valentinuz y Roque Fernández.
CAE +45, tricampeón del básquet
De esta manera, el CAE +45 reafirma su protagonismo en la categoría y continúa escribiendo su propia historia en el básquet.