El gobernador Rogelio Frigerio dejó sin efecto la norma que otorgaba nuevos permisos a la empresa ERSA

En un giro inesperado respecto a la planificación del transporte interurbano, el Poder Ejecutivo Provincial dictó un decreto, que publicó a través del Boletín Oficial Nº 28.240, mediante el cual se anula la normativa que disponía la creación del "Servicio Interurbano de Área Metropolitana del Gran Paraná". La medida original pretendía dar de baja servicios actuales para unificar la gestión bajo la firma Ersa Urbano SA, pero fue frenada antes de entrar en vigencia.

El conflicto se originó tras una nota presentada por la intendenta de Paraná, Dra. Rosario Romero, quien advirtió sobre la necesidad de unificar criterios ante el inminente cambio de concesionario en las líneas urbanas de la capital provincial.

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

Los fundamentos de la marcha atrás

Según los considerandos de la nueva resolución, la Secretaría de Transporte detectó que el decreto anterior "no ha sido notificado a la empresa ERSA URBANO SA ni tampoco se ha publicado en el Boletín Oficial", lo que permitió su revocación sin vulnerar derechos adquiridos. Al no haber sido notificado, el acto administrativo no poseía eficacia jurídica.

El texto oficial subraya que, ante el cambio de prestatarios en la ciudad, resulta indispensable el trabajo conjunto: “Será necesario coordinar esfuerzos entre provincia y municipio para que el servicio funcione correctamente, evitando inconvenientes derivados de la intervención de distintas jurisdicciones”, publica APF digital.

Colecto Línea Metropolitana Paraná Oro Verde Colonia Avellaneda Sauce Montull San Benito Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026 Foto: UNO/Gonzalo Núñez

En este sentido, la Provincia coincidió con la Intendenta Romero en la “necesidad de crear un espacio de coordinación en el cual deberían intervenir el resto de los municipios involucrados”.

Vigencia de los servicios actuales

Para llevar tranquilidad a los usuarios que utilizan diariamente los colectivos entre Paraná y las localidades vecinas, la resolución aclara que no habrá cambios inmediatos en los recorridos ni en las empresas que prestan el servicio.

El decreto establece que continuarán vigentes “los recorridos existentes previstos en la Resolución N°117/20 ST, y con los permisos otorgados por Decreto N° 1072/24 MPIyS, los que se hallan en ejecución”, y cuyo vencimiento está programado recién para marzo de 2026.

El caso Gualeguaychú

La resolución también menciona la situación del servicio que une Gualeguaychú con Pueblo General Belgrano. El Gobierno decidió mantener el esquema actual para realizar un “estudio más profundo de la situación local” y evaluar un posible traspaso de la responsabilidad a la órbita municipal, lo cual requerirá la firma de convenios específicos de aceptación.

Finalmente, la norma firmada por el gobernador y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios es contundente: “Déjese sin efecto el Decreto N° DTO-2025-1718-E-GER-GOB”, cerrando así, por el momento, la reestructuración del área metropolitana hasta que se logre un consenso técnico con los municipios afectados.