Uno Entre Rios | La Provincia | Transporte

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

El gobernador Rogelio Frigerio dejó sin efecto la norma que otorgaba nuevos permisos a la empresa ERSA

19 de diciembre 2025 · 12:59hs
Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

En un giro inesperado respecto a la planificación del transporte interurbano, el Poder Ejecutivo Provincial dictó un decreto, que publicó a través del Boletín Oficial Nº 28.240, mediante el cual se anula la normativa que disponía la creación del "Servicio Interurbano de Área Metropolitana del Gran Paraná". La medida original pretendía dar de baja servicios actuales para unificar la gestión bajo la firma Ersa Urbano SA, pero fue frenada antes de entrar en vigencia.

El conflicto se originó tras una nota presentada por la intendenta de Paraná, Dra. Rosario Romero, quien advirtió sobre la necesidad de unificar criterios ante el inminente cambio de concesionario en las líneas urbanas de la capital provincial.

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta.

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

parana: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Los fundamentos de la marcha atrás

Según los considerandos de la nueva resolución, la Secretaría de Transporte detectó que el decreto anterior "no ha sido notificado a la empresa ERSA URBANO SA ni tampoco se ha publicado en el Boletín Oficial", lo que permitió su revocación sin vulnerar derechos adquiridos. Al no haber sido notificado, el acto administrativo no poseía eficacia jurídica.

El texto oficial subraya que, ante el cambio de prestatarios en la ciudad, resulta indispensable el trabajo conjunto: “Será necesario coordinar esfuerzos entre provincia y municipio para que el servicio funcione correctamente, evitando inconvenientes derivados de la intervención de distintas jurisdicciones”, publica APF digital.

Colecto Línea Metropolitana Paraná Oro Verde Colonia Avellaneda Sauce Montull San Benito
Transporte &Aacute;rea Metropolitana: no habr&aacute; cambios en las l&iacute;neas hasta 2026

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

En este sentido, la Provincia coincidió con la Intendenta Romero en la “necesidad de crear un espacio de coordinación en el cual deberían intervenir el resto de los municipios involucrados”.

Vigencia de los servicios actuales

Para llevar tranquilidad a los usuarios que utilizan diariamente los colectivos entre Paraná y las localidades vecinas, la resolución aclara que no habrá cambios inmediatos en los recorridos ni en las empresas que prestan el servicio.

El decreto establece que continuarán vigentes “los recorridos existentes previstos en la Resolución N°117/20 ST, y con los permisos otorgados por Decreto N° 1072/24 MPIyS, los que se hallan en ejecución”, y cuyo vencimiento está programado recién para marzo de 2026.

El caso Gualeguaychú

La resolución también menciona la situación del servicio que une Gualeguaychú con Pueblo General Belgrano. El Gobierno decidió mantener el esquema actual para realizar un “estudio más profundo de la situación local” y evaluar un posible traspaso de la responsabilidad a la órbita municipal, lo cual requerirá la firma de convenios específicos de aceptación.

Finalmente, la norma firmada por el gobernador y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios es contundente: “Déjese sin efecto el Decreto N° DTO-2025-1718-E-GER-GOB”, cerrando así, por el momento, la reestructuración del área metropolitana hasta que se logre un consenso técnico con los municipios afectados.

Transporte Rogelio Frigerio Área Metropolitana Ersa
Noticias relacionadas
Se poryecta un loteo en General Ramírez a menor precio del valor de mercado

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Las jugueterias en Paraná esperan mejores ventas por la Navidad.

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo.

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Ver comentarios

Lo último

La súper gripe H3N2 está en Argentina

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Ultimo Momento
La súper gripe H3N2 está en Argentina

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

Fiestas y bienestar emocional: cómo ayudan las mascotas según la ciencia

Fiestas y bienestar emocional: cómo ayudan las mascotas según la ciencia

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Rocamora cerró el año con una victoria

Rocamora cerró el año con una victoria

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

La provincia
En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Dejanos tu comentario