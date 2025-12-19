La noticia sacudió a todo el entorno del automovilismo mundial. Es que el reconocido piloto de Nascar, Greg Biffle, murió junto a su familia tras un accidente aéreo, mientras aterrizaba en el aeropuerto regional de Statesville, ciudad de Carolina del Norte, según reportes de AP y EFE. Los motivos del siniestro todavía no se terminaron de esclarecer.

"La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera . Extendemos nuestro más sentido pésame", escribió la cuenta oficial del campeonato en sus redes sociales.

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

En principio, se desconocían a los integrantes del interior del avión pero, según confirmó Motorsport, Garret Mitchell, un amigo de Biffle y de sus amistades más cercanas, fue quien dio las malas noticias a través de Facebook. " Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto", relató Mitchell.

"Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaron. Eran amigos que dedicaban su vida a ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de aficionados. Pero también fue una persona extraordinaria, y será recordado tanto por su servicio al prójimo como por su valentía en la pista", aseguró el congresista de Carolia del Norte, Richard Hudson.

Biffle fue una leyenda de la competición. Se trata de un piloto que ganó 19 carreras de la Cup Series y que fue elegido como uno de los 75 mejores corredores de la categoría en el año 2023. Inició su trayectoria a mediados de los '90 y obtuvo 56 victorias en las tres principales series de NASCAR. Al momento de su fallecimiento, tenía 56 años y estaba por celebrar el número 57 el próximo 23 de diciembre.

Por otra parte, estuvo nominado para ingresar al salón de la fama de NASCAR, aunque nunca pudo ingresar. Además, se destacó fuera de la carretera en 2024 luego de realizar trabajos de rescate en helicóptero al oeste de Carolina del Norte tras el desastre del huracán Helene, uno de los más mortales en Estados Unidos desde Katrina en 2005.