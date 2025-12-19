Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia.

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos lanzó el Operativo Verano Seguro con controles y prevención en todas las rutas de la provincia.

19 de diciembre 2025 · 18:22hs
Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio se realizó el lanzamiento del Operativo Verano Seguro desde el Parque Quintana de Gualeguay. De esta manera, se puso en marcha un amplio dispositivo de prevención y control que se desplegará en todo el territorio provincial durante la temporada estival.

Acompañaron durante el acto la vicegobernadora Alicia Aluani, la intendenta local, Dora Bodgan; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y legisladores.

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Argentina supera la media: hay un suicidio cada dos horas

Detalles del Operativo Verano Seguro

“A través de esta iniciativa, de alguna manera redefinimos el operativo de nuestra Policía en función del turismo, para que todos los que nos visitan sientan que están en una provincia segura y puedan disfrutar de su merecido descanso. Ese es el objetivo”, aseguró el mandatario entrerriano, al tiempo que recordó que el operativo ya se ha realizado en otras oportunidades.

En esa línea, Frigerio remarcó que en función de la logística que demanda el operativo “la Policía reconfigura su fuerza de una manera especial durante los meses de vacaciones de verano”.

En tanto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, puso énfasis en el despliegue policial previsto para el operativo y destacó que “contamos con vehículos nuevos, cascos y uniformes nuevos”.

Además, resaltó que “hay una Policía motivada, compenetrada con su función, y eso es lo distintivo: la motivación policial”. En ese sentido, agregó: “Todo esto está pensado en función de los turistas que van a recorrer nuestra provincia. Si bien el lanzamiento se realiza en Gualeguay, el operativo abarca todo el territorio provincial, en ambas costas, sobre los ríos Paraná y Uruguay, y en nuestras rutas provinciales y nacionales”.

Por su parte, el jefe de la Policía, Claudio González, indicó que “brindar un mejor servicio en materia de seguridad permite que cada día más turistas visiten nuestra provincia”. Asimismo, recomendó a los ciudadanos que, antes de salir de viaje, controlen el estado del vehículo y la documentación correspondiente, y que se tomen un tiempo prudencial para el trayecto. “Eso es importante porque también ayuda a prevenir accidentes. Nosotros brindamos seguridad, pero necesitamos del compromiso del ciudadano para contribuir en estas cuestiones que son esenciales”, concluyó.

Más datos del operativo

El operativo incluye una serie de acciones coordinadas por la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, con foco en la prevención de hechos vinculados a la seguridad vial y en la asistencia, asesoramiento e información a turistas y residentes.

En ese marco, se dispuso la implementación de 21 controles viales fijos y puestos móviles en puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de prevenir delitos y siniestros viales y garantizar un entorno más seguro para el esparcimiento.

Para el desarrollo del operativo, se asignaron más de 400 efectivos con uniforme de verano y se reforzó la presencia de móviles policiales, motocicletas, bicicletas y cuatriciclos, fortaleciendo así la tarea preventiva y el contacto directo con la comunidad.

Asimismo, intervienen áreas especializadas como Toxicología, Policía Científica, Investigaciones e Inteligencia Criminal, Prevención de Delitos Rurales y la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, que aporta canes, drones y una pista de educación vial.

