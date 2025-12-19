Los valores de las entradas para los vecinos coloneses en la Fiesta Nacional de la Artesanía tendrán un 50% de descuento con respecto a las generales. Los días habilitados para adquirir las entradas serán jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de 10 a 17.
Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía
Los vecinos oriundos de Colón podrán acceder a la preventa exclusiva de las entradas para la 41°Fiesta Nacional de la Artesanía.
La Municipalidad de la Ciudad de Colón puso a la venta este jueves, entradas anticipadas y plateas exclusivamente para colonenses para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón que tienen un 50% de descuento para los residentes locales presentando el DNI.
Las mismas pueden adquirirse en forma presencial en la oficina general, Urquiza y Hernández, hasta el 7 de enero inclusive. En los próximos días, se habilitarán las entradas generales presenciales y OnLine a través de la Web.
Los días habilitados para adquirir plateas y entradas generales para vecinos de Colón serán jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026 de 10 a 17 horas.
LEER MÁS: Fiesta Nacional de la Artesanía: Pinky y Uriel Lozano animaron el domingo
Jueves 12 al lunes 16 de febrero
41° Fiesta Nacional de la Artesanía, en el año de la madera y 20° Patio de Tallistas.
- Menores de 6 a 11 años: $10.000
Venta de entradas en cuotas con tarjetas del Banco de Entre Ríos hasta en 3 cuotas sin interés.
Cronograma de artistas
Jueves 12: Banda de la Policía de Entre Ríos
Los Musiqueros Entrerrianos
Entrada gratuita
Plateas: $20.000 / $10.000
Viernes 13: La Beriso
Entradas anticipadas: $30.000. Entrada general: $40.000. Colonenses: $20.000
Plateas: $30.000 / $25.000 / $20.000
Sábado 14: Luck Ra
Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000
Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000
Domingo 15: Abel Pintos
Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000
Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000
Lunes 16: La Konga
Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000
Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000.