Los vecinos oriundos de Colón podrán acceder a la preventa exclusiva de las entradas para la 41°Fiesta Nacional de la Artesanía.

Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Los valores de las entradas para los vecinos coloneses en la Fiesta Nacional de la Artesanía tendrán un 50% de descuento con respecto a las generales. Los días habilitados para adquirir las entradas serán jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de 10 a 17.

La Municipalidad de la Ciudad de Colón puso a la venta este jueves, entradas anticipadas y plateas exclusivamente para colonenses para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón que tienen un 50% de descuento para los residentes locales presentando el DNI.

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Las mismas pueden adquirirse en forma presencial en la oficina general, Urquiza y Hernández, hasta el 7 de enero inclusive. En los próximos días, se habilitarán las entradas generales presenciales y OnLine a través de la Web.

Los días habilitados para adquirir plateas y entradas generales para vecinos de Colón serán jueves 18, viernes 19, lunes 22, martes 23, lunes 29 y martes 30 de diciembre, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026 de 10 a 17 horas.

Jueves 12 al lunes 16 de febrero

41° Fiesta Nacional de la Artesanía, en el año de la madera y 20° Patio de Tallistas.

- Menores de 6 a 11 años: $10.000

Venta de entradas en cuotas con tarjetas del Banco de Entre Ríos hasta en 3 cuotas sin interés.

Cronograma de artistas

Jueves 12: Banda de la Policía de Entre Ríos

Los Musiqueros Entrerrianos

Entrada gratuita

Plateas: $20.000 / $10.000

banda policia 1.jpg

Viernes 13: La Beriso

Entradas anticipadas: $30.000. Entrada general: $40.000. Colonenses: $20.000

Plateas: $30.000 / $25.000 / $20.000

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Colón (@municoloner)

Sábado 14: Luck Ra

Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Luck Ra Fiesta Nacional del Mate 2.jpg Luck Ra cerró la Fiesta Nacional del Mate. Municipalidad de Paraná

Domingo 15: Abel Pintos

Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000

Abel Pintos.jpg

Lunes 16: La Konga

Entradas anticipadas: $40.000. Entrada general: $50.000. Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 / $40.000 / $30.000.