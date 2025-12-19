Uno Entre Rios | El País | gripe

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Anlis-Malbrán confirmó la detección de la súper gripe H3N2 en Argentina. Según se informó, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

19 de diciembre 2025 · 17:29hs
La súper gripe H3N2 está en Argentina.

La súper gripe H3N2 está en Argentina.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en el país, identificados mediante técnicas de secuenciación genómica.

LEER MÁS: La obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares multiplica el riesgo de complicaciones por gripe

Sobre la gripe H3N2 en Argentina

Los casos fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-Anlis. Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

Según el Indec, bajó la desocupación y el empleo creció levemente. 

Indec: bajó la desocupación y el empleo creció levemente durante el tercer trimestre del año

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra.

Javier Milei homenajeó a tres integrantes de las fuerzas federales, entre ellos al entrerriano Juan Pereyra

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud.

No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Desde Anlis-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados.

En ese sentido, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

El organismo indicó además que, junto con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, continuará acompañando el trabajo de vigilancia epidemiológica que realizan las 24 provincias, con el objetivo de identificar de manera temprana posibles cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como en las características de las poblaciones afectadas.

Finalmente, se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con una infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente aquellas que integran grupos de riesgo.

gripe Argentina Anlis-Malbrán
Noticias relacionadas
La reforma laboral de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero.

La reforma laboral de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero

El nuevo concesionario de la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ejecutar obras largamente postergadas.

Hidrovía Paraná-Paraguay: llamado oficial a licitación de la Vía Navegable Troncal

La CGT marchó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral y anticipó un paro nacional.

La CGT marchó en Plaza de Mayo contra la reforma laboral y anticipó un "paro nacional"

Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionó el Presupuesto y alertó sobre los fondos que perdería Entre Ríos con la reforma laboral

Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionan el Presupuesto 2026

Ver comentarios

Lo último

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La súper gripe H3N2 está en Argentina

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Ultimo Momento
Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La súper gripe H3N2 está en Argentina

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

La Bersuit brindó una conferencia de prensa en Paraná

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Rocamora cerró el año con una victoria

Rocamora cerró el año con una victoria

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

La provincia
En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

Transporte Área Metropolitana: no habrá cambios en las líneas hasta 2026

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Dejanos tu comentario