Todo lo que hay que saber sobre el paseo Viví 25 de Mayo

Este viernes desde las 19, calle 25 de Mayo concentrará una propuesta especial para recorrer el centro de Paraná en el marco de las celebraciones de fin de año

18 de diciembre 2025 · 14:23hs
El viernes 19, desde las 19, calle 25 de Mayo concentrará una propuesta especial para recorrer el centro de Paraná en el marco de las celebraciones de fin de año. El paseo Viví 25 de Mayo combinará actividad comercial, gastronomía, música en vivo y acciones recreativas, con acceso libre y gratuito.

Los comercios de la zona abrirán en horario extendido, con promociones especiales y sorteos, mientras que la actividad se desarrollará sobre avenida 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Hipólito Yrigoyen, y también sobre la Peatonal San Martín, entre España y Urquiza. Habrá juegos, decoraciones alusivas a la fecha y propuestas pensadas para toda la familia.

La iniciativa surgió a partir de los comerciantes de la histórica avenida y es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial. La convocatoria está dirigida tanto a familias paranaenses como a quienes transiten el centro durante la jornada.

En cuanto a la propuesta cultural, se montarán tres escenarios ubicados en 25 de Mayo y Monte Caseros, frente a Canal 9 Litoral, y en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen. A lo largo de la noche se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, flashmob, la pareja de tango Bololó, la Asociación Verdiana, la Compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado, además de los shows de Roze y La Bersuit.

Para garantizar el normal desarrollo del evento, la Municipalidad de Paraná dispuso un operativo especial de tránsito. La actividad se extenderá entre las 19 del viernes 19 y las 2 de la madrugada del sábado 20, con tareas de desarme que permitirán liberar totalmente la circulación a partir de las 6.

El corte total del tránsito vehicular comprenderá calle 25 de Mayo, entre Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen. El corte parcial comenzará a las 13, mientras que el corte total se implementará desde las 16. Las calles perpendiculares —9 de Julio, Belgrano e Illia— se cerrarán desde las 19 hasta las 2. Además, el jueves 18, entre las 18 y las 21, habrá cortes en España y Pellegrini, y en Monte Caseros y Alem, por el armado de los escenarios.

Respecto al estacionamiento, se permitirá el acceso a playas privadas hasta las 20 del viernes 19. En el caso del estacionamiento ubicado entre Monte Caseros y 9 de Julio, el ingreso será por 9 de Julio. Para el ubicado entre 9 de Julio y Belgrano, el acceso también será por 9 de Julio, que funcionará de manera excepcional en doble sentido de circulación.

Por último, se informaron desvíos en el transporte urbano de pasajeros. Las líneas D, F, G, H, 4 y 24 circularán por Córdoba, Urquiza, Pascual Palma, Echagüe y su recorrido habitual; la línea E lo hará por La Rioja, Urquiza, Misiones, Pascual Palma y habitual; mientras que las líneas 6 y 22 tomarán Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó y habitual. Las paradas alternativas estarán ubicadas en Urquiza y Corrientes, Urquiza e Illia, y Urquiza y Pascual Palma.

Asimismo, queda prohibido estacionar en toda la traza de 25 de Mayo, desde Pellegrini hasta Yrigoyen, a partir de las 12 del viernes 19 y hasta las 2 del sábado 20.

