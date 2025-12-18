Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Un menor de 15 años resultó herido en la frente por el rebote de un balín de aire comprimido mientras cazaba liebres con un amigo.

Un adolescente de 15 años resultó lesionado en la tarde del miércoles tras recibir el impacto de un balín de aire comprimido, mientras se encontraba cazando liebres junto a otro adolescente de la misma edad. El hecho se registró en la localidad de Villaguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50, cuando personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar tomó conocimiento del ingreso del joven al nosocomio local, presentando una herida en la frente producida por un proyectil de aire comprimido.

Según informaron fuentes policiales, al constituirse en el lugar se entrevistó a la madre del menor, quien relató que su hijo había regresado a su domicilio herido, manifestando que momentos antes se encontraba cazando liebres junto a un amigo.

En ese contexto, el acompañante habría efectuado un disparo con un rifle de aire comprimido que impactó contra una madera con alambre, provocando el rebote del balín y su posterior impacto en la frente del joven lesionado.

Adolescente hospitalizado

Ante lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el traslado del menor al Hospital “Delicia Concepción Masvernat” de la ciudad de Concordia para una mejor evaluación y atención médica.

En el marco de la investigación, personal policial se hizo presente en un domicilio de la zona Oeste, donde entrevistó al padre del adolescente que acompañaba al herido. El hombre hizo entrega voluntaria de un rifle de aire comprimido tipo nitro pistón, calibre 5.5 mm, color negro, el cual fue formalmente secuestrado por guardar relación con el hecho. El caso continúa en etapa investigativa, con actuaciones en curso bajo la supervisión del Fiscal de turno.