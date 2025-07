Litoral Stand Up Comedy celebra 11 años de trayectoria con un festival

Lisandro Riera y Belisario Ruiz visitaron la redacción de UNO para promocionar el Festival por los 11 años de Litoral Stand Up Comedy, que se realizará en la Casa de la Cultura los días 17 y 18 de julio

Lisandro Riera y Belisario Ruiz visitaron la redacción de UNO para promocionar el Festival por los 11 años de Litoral Stand Up Comedy , que se realizará en la Casa de la Cultura los días 17 y 18 de julio. La nota se enmarca en la celebración por los 25 años de UNO y busca poner en valor el trabajo sostenido del grupo que integran, junto a Ignacio Grünbaum, Nacho Koornstra y Mateo Izza.

En 2014, mientras el país miraba el Mundial de Brasil, un grupo de jóvenes comediantes de Paraná comenzaba a subir a los escenarios con un objetivo simple: divertirse haciendo lo que más les gustaba. Así nació Litoral Stand Up Comedy. “Al principio no había una mirada a largo plazo. Era juntarnos con amigos, jugar con el humor, probar. Después vimos que funcionaba y empezamos a profesionalizarnos”, explicó Belisario, uno de los fundadores del grupo. “Trabajar en equipo enriqueció nuestra comedia. Aprendimos del otro. En 11 años nos dirigimos, nos influimos, nos empujamos. Eso nos hizo crecer”.

Litoral Stand Up Comedy celebra 11 años

Litoral stand up comedy.jpg

En más de una década, el grupo se presentó en los lugares más diversos: teatros, bares, festivales, eventos corporativos e incluso espacios que no estaban pensados para el humor. Esa experiencia forjó un oficio. “Actuamos en lugares donde nos esperaban y donde no sabían que íbamos a estar. A veces fue un éxito, otras veces zafamos, pero siempre salimos indemnes. Aprendimos que podemos adaptarnos a casi cualquier situación escénica”, compartieron.

En un rubro donde predominan los proyectos individuales, Litoral Stand Up Comedy apostó por el trabajo colectivo. “La comedia suele ser un camino solitario. Con los chicos nos conocemos hace años y seguimos eligiéndonos para compartir escenario”.

Esa diversidad enriquece la propuesta. “Hay público para todos. Algunos conectan más con uno, otros con otro. Lo interesante es que hay una identidad de grupo, una mirada compartida”, señalaron.

Taller y nuevos públicos

Desde hace algunos años, Litoral Stand Up Comedy dicta un taller de comedia los sábados en Paraná. La actividad, además de ser un semillero de talentos, cumple un rol fundamental en la construcción del humor.

“El taller es el que nos hubiera gustado tener cuando empezamos. Sentimos que es nuestra forma de devolver algo, de alimentar la escena local, de abrir el juego”, explicó Belisario, que además es docente de Letras. Junto a Nacho Koornstra –licenciado en Teatro y también con formación pedagógica–, diseñaron una propuesta que combina técnica, análisis y práctica, con foco en la escucha, el respeto y la búsqueda de la voz propia.

“Cuando enseñás, te obligás a pensar por qué hacés lo que hacés. Tenés que responder dudas que no son las tuyas. Eso te enriquece. Y además se genera un ida y vuelta hermoso: muchos de los que se forman con nosotros después son público, colegas, o simplemente parte de esta red que se va ampliando”, reflexionaron.

La escena del humor en Paraná vive un momento de crecimiento sostenido. “Hoy hay muchos grupos, muchos comediantes nuevos, y eso habla de una movida viva, en expansión. Comparado con Santa Fe, donde también trabajamos mucho, siento que Paraná creció más en los últimos años. Y creemos que en parte es por el espacio de formación”, contaron.

Además, los integrantes de Litoral no esquivan los debates que atraviesan al humor actual. El humor negro, los cambios culturales, la corrección política, los nuevos públicos. Todo entra en juego a la hora de pensar los materiales. “La cancha se va corriendo, y está bien. Uno no puede hacer los mismos chistes hoy que hace diez años. Pero también hay que cuidar que esa reflexión no sea por miedo, sino por conciencia. Uno puede elegir tensar un límite, pero tiene que saber por qué lo hace y el contexto”, opinó Belisario.

“Subirse al escenario con un micrófono implica una responsabilidad. Después, claro, cada uno construye su público. Pero hay algo hermoso en ese vínculo que se genera: cuando hacés reír a alguien con algo que pensaste, esa conexión es hermosa Y a pesar de que, como en todo, a veces hay shows difíciles, cuando el público acompaña todo es felicidad”, agregó Lisandro.

En tiempos complicados, la risa se vuelve un refugio, un alivio, una forma de resistencia. “Hacer un festival de comedia no es menor. Es apostar al encuentro, a la construcción, a la posibilidad de pensar juntos a través del humor”, afirmaron.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Litoral Stand Up Comedy (@litoral_standupcomedy)

El festejo

Los 11 años de Litoral Stand Up Comedy se celebrarán el jueves 17 y viernes 18 de julio en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó 194).

Jueves 17 – 20.30: Amigos de Litoral, con nueve comediantes invitados: Dani Rudel, Caro Rossier, Pauli Chilotegui, Ale Haimovich, Gabi Reisenauer, Alejo Paris, Carito Vergara, Emma Isaac y Feli Vercelli.

Viernes 18 – 18.00: charla taller “¿Qué es la comedia Stand Up?”, con entrada libre y gratuita. Y a las 20.30, show central con el grupo anfitrión y la participación especial de Eva Cabrera.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 6.000 pesos y en puerta saldrán 8.000. Para reservas comunicarse al 3434052149. Además, habrá servicio de cantina.