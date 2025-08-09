Litoral Stand Up Comedy abre inscripciones para sus talleres de comedia

Litoral Stand Up Comedy anuncia el lanzamiento de sus talleres de comedia stand up, coordinados por Belisario Ruiz y Nacho Koornstra. La propuesta incluye dos niveles que comienzan el sábado 16 de agosto y están dirigidos tanto a quienes quieren iniciarse en este género como a quienes buscan perfeccionar su técnica y ampliar su repertorio.

El Nivel Inicial está pensado para personas con y sin experiencia escénica, incluyendo actores, animadores, locutores y cualquier persona interesada en crear rutinas cómicas o incorporar recursos humorísticos a su trabajo o vida diaria. Las clases serán los sábados de 10 a 12 horas y tendrán una duración de cuatro meses, con una muestra final donde los participantes podrán mostrar lo aprendido. Entre los contenidos se destacan la definición del género, técnicas para escribir chistes y el trabajo corporal del comediante. La cuota mensual es de $25.000.

Por su parte, el Nivel 2 de Perfeccionamiento está destinado a quienes hayan completado el nivel inicial o tengan experiencia presentándose frente a público y deseen generar más material, perfeccionarlo o armar espectáculos. En estas clases, que se dictarán los sábados de 12 a 14 horas durante cuatro meses, se trabajará sobre la escritura, la puesta en escena y nociones básicas de producción. Además de la muestra final, los participantes podrán presentarse en el ciclo Open Mic de Litoral Stand Up Comedy. La cuota mensual es también de $25.000.

Para más información e inscripción, los interesados pueden comunicarse al 0343 154711428 o 155336779, o seguir las redes sociales de Litoral Stand Up Comedy en @litoral_standupcomedy. Esta iniciativa busca fomentar el humor como espacio de expresión, crecimiento personal y encuentro cultural en la región.