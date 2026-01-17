Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval

Las comparsas de Federación organizarán el Carnaval 2026

Federación se prepara para las noches de carnaval durante cinco sábados. Este año, las comparsas organizarán cada una de las jornadas.

17 de enero 2026 · 15:09hs
El intendente de la ciudad de Federación Ricardo Bravo destacó la decisión de avanzar hacia un nuevo esquema organizativo del Carnaval, donde las comparsas tomarán el rol de organizar los Carnavales Federaenses 2026, ya que desde el municipio consideran que ellas son las verdaderas protagonistas.

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, dijo: “Este es un paso importante para fortalecer el Carnaval y reconocer el esfuerzo de las comparsas”. Se trata de un paso fundamental para poner en valor el enorme esfuerzo que, año tras año, realizan las comparsas, verdaderas protagonistas de una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

Rol fundamental

“Las comparsas sostienen el Carnaval con trabajo, compromiso y pasión. Reconocer ese esfuerzo y darles el lugar que corresponde es una decisión necesaria”, señaló el jefe comunal.

En ese sentido, Bravo remarcó que el Municipio continuará siendo parte activa del evento, acompañando en el armado del predio, brindando asistencia en salud, recursos humanos, logística general, promoción turística y llevando adelante la fiscalización y la competencia del Carnaval, garantizando transparencia y organización.

Al mismo tiempo, el intendente subrayó que este nuevo camino reconoce el protagonismo de las comparsas en la organización integral del evento, un rol que asumen con responsabilidad y que merece ser destacado.

Por otra parte, Ricardo Bravo enfatizó la importancia del Carnaval como motor turístico de la ciudad. “El Carnaval garantiza agenda y movimiento en meses clave, junto a las termas, el lago y nuestros atractivos naturales. Por eso es imprescindible que el sector turístico acompañe estas instancias”, afirmó.

“Cuando hablamos de sector turístico hablamos de hoteles, gastronomía, empresarios y prestadores de servicios. El Carnaval es identidad, es cultura, es trabajo y es turismo. Fortalecerlo es una responsabilidad compartida”, concluyó el intendente.

Carnaval de Federación.jpg
Noches de carnaval

Durante cinco sábados, el 31 de enero y durante las noches del 7, 14, 16 y 21 de febrero la avenida José Luis Silvestri será el escenario donde tres comparsas competirán por el título de la mejor fiesta carnestolenda del Rey Momo.

Aramombay, Yasí-Porá y Mocidade desplegarán todo su esplendor en desfiles llenos de creatividad, donde mostrarán sus temáticas basadas en historias, películas y cuentos, combinando originalidad y evolución en cada presentación.

La edición culminará en el feriado de carnaval, el 1 de marzo, prometiendo un cierre inolvidable. Además, este evento se complementa con la temporada de verano, un atractivo clave para los visitantes, y la reciente Fiesta Nacional del Lago, que celebró con éxito su 41ª edición.

Carnaval Federación comparsas Federación Ricardo Bravo
