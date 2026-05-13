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Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

El fuego consumió una vivienda en la zona oeste de Concepción del Uruguay. Bomberos y policías trabajaron durante la emergencia.

13 de mayo 2026 · 20:18hs
Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Una persona, que tendría 39 años de edad, falleció este miércoles por la noche tras el incendio de una vivienda en el barrio La Tablada de Concepción del Uruguay. Bomberos Voluntarios y efectivos policiales intervinieron en el operativo para controlar las llamas y resguardar el sector mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las causas del siniestro.

Tras el alerta, acudieron rápidamente al lugar efectivos de los Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron un importante operativo para intentar controlar el fuego. Para las tareas utilizaron una autobomba y un camión cisterna de apoyo, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar que el incendio afectara a viviendas cercanas.

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Además, móviles policiales colaboraron en el procedimiento y resguardaron la zona mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

concepción del uruguay bomberos 1
Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni las causas que originaron el incendio.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que avanzan con las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

Noticia en desarrollo.

Concepción del Uruguay barrio Bomberos Policías
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