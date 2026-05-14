La secretaria general de ATSA Entre Ríos, Mariela Ponce, alertó sobre la crisis del sector sanitario y cuestionó la reforma laboral nacional.

Mariela Ponce alertó sobre la crisis que atraviesa el sector sanitario.

La secretaria general de ATSA Entre Ríos, Mariela Ponce, aseguró que los trabajadores de la sanidad atraviesan una situación "sumamente preocupante" y remarcó que el sector continúa reclamando mejores condiciones laborales y salariales tras el impacto de la pandemia.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), la dirigente sindical sostuvo que "sin salario no hay salud" , pero fue más allá y afirmó: "Sin trabajadores de la salud no hay salud posible" .

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Desde ATSA Entre Ríos remarcaron el impacto de la crisis en los trabajadores de la salud

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Ponce recordó sus inicios en la militancia peronista desde muy joven en Santa Elena y explicó que su compromiso nació de una convicción familiar vinculada a transformar las realidades que consideraba injustas.

"Siempre me gustó trabajar para cambiar lo que no nos gusta y no quedarnos solamente en la crítica", expresó.

La titular de ATSA Entre Ríos contó además que trabajó en laboratorios y sanatorios de Paraná, experiencia que la llevó a involucrarse de lleno en la actividad sindical al observar distintas problemáticas laborales dentro del sector sanitario.

"Veía que había cuestiones que había que cambiar y no encontraba un sindicato presente", señaló.

Según relató, comenzó su actividad gremial como congresal y luego como secretaria gremial, etapa en la que decidió recorrer clínicas y sanatorios para escuchar los reclamos de los trabajadores.

"Cuando empecé a reclamar por distintas situaciones y a realizar acciones sindicales, me limitaron la actividad. Ahí entendí que hacía falta un cambio real", indicó.

Ponce aseguró que entre las principales problemáticas que persisten en la actualidad aparecen los salarios bajos, las horas extras excesivas, las malas condiciones laborales y los pagos fuera de término.

"Hoy tenemos compañeros que salen de una guardia de ocho horas y siguen trabajando porque el sueldo no alcanza. Hay trabajadores que hacen 16 horas por día", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el reconocimiento social recibido durante la pandemia no se tradujo luego en mejoras concretas para el sector.

"Pensábamos que después de la pandemia íbamos a estar mejor, que al fin se iba a reconocer nuestro trabajo, pero hoy estamos peor", lamentó.

La dirigente sindical también cuestionó las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional y aseguró que afectan directamente a los trabajadores.

"Nos quieren esclavos. Están avanzando sobre derechos laborales que costaron años de lucha", expresó.

Asimismo, señaló que desde el sindicato vienen advirtiendo sobre las consecuencias de las modificaciones en materia laboral y destacó la necesidad de capacitación permanente para poder asesorar a los afiliados.

"Tenemos que estar preparados para acompañar a cada trabajador que llega al sindicato con dudas o problemas", sostuvo.

Ponce explicó además que muchas de las consultas que reciben están vinculadas a cambios unilaterales en los horarios laborales y situaciones de violencia o presión dentro de los lugares de trabajo.

"Hay compañeras a las que les modifican de un día para otro el horario y pasan a salir de trabajar a la medianoche, lo que altera toda su vida familiar", explicó.

No obstante, remarcó que desde ATSA buscan mantener el diálogo con las empresas y encontrar soluciones conjuntas.

"Los empleadores no son nuestros enemigos. Queremos que a las empresas les vaya bien y que los trabajadores también estén bien", afirmó.

Actualmente, ATSA Entre Ríos nuclea a unos 4.500 afiliados en gran parte de la provincia y desarrolla distintas capacitaciones gratuitas destinadas al personal de salud, desde enfermeros hasta administrativos y personal de cocina.

Entre las propuestas, destacó cursos de salud mental, inteligencia artificial, lengua de señas e inglés básico. Además, anunció que próximamente lanzarán una licenciatura en enfermería bajo modalidad virtual y con prácticas en territorio.

"Era un pedido que nos venían haciendo muchos compañeros y lo vamos a concretar a través de nuestra federación", concluyó.