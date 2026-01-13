Abierta la convocatoria para los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción para las agrupaciones que deseen participar de los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción para las agrupaciones que deseen participar de los Carnavales Oficiales de Paraná 2026, que se realizarán del 13 al 17 de febrero en calle Salvador Maciá, entre Artigas y Coronel Uzin.

La convocatoria está dirigida a agrupaciones interesadas en integrar las categorías competitivas oficiales: Comparsas (Categoría A y Categoría B), Baterías y Grupos Carnavalescos. El proceso de inscripción se realiza de manera online, a través de un formulario digital, y permanecerá habilitado hasta el 16 de enero de 2026.

Para completar la postulación, las agrupaciones deberán ajustarse a lo establecido en el Reglamento Oficial de los Carnavales de Paraná 2026, que se encuentra disponible para su consulta en el enlace correspondiente. Además, será necesario contar previamente con la documentación requerida en formato PDF.

Entre los archivos solicitados se incluye la Carpeta de Presentación de la Agrupación, el frente y dorso del DNI del titular de la cuenta bancaria que recibirá los fondos —presentados en un único documento— y la constancia de CBU emitida por la entidad bancaria.

Las personas interesadas en realizar consultas o solicitar información adicional pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected]. Formulario disponible aquí.