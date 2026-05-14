Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei dijo que enfrentó un "intento de Golpe de Estado"

El presidente Javier Milei sostuvo que debió enfrentar un “intento de Golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo".

14 de mayo 2026 · 22:42hs
Javier Milei dijo que enfrentó un intento de Golpe de Estado.

Javier Milei dijo que enfrentó un "intento de Golpe de Estado".

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que debió enfrentar un “intento de Golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios que no les gusta este modelo como cómplices”. "Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones", dijo.

El mandatario hizo estas declaraciones en el canal de streaming Neura, en referencia a lo sucedido el año pasado luego de que La Libertad Avanza ganó las elecciones legisaltivas porteñas.

Javier Milei celebró el dato de inflación.

Javier Milei celebró el dato de inflación: "Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas"

Cifra: aumentó la informalidad y cayó el salario real durante el gobierno de Milei.

Cifra: aumentó la informalidad y cayó el salario real durante el gobierno de Milei

La palabra de Javier Milei

También, el economista explicó que quiere que la inflación sea directamente 0 y repasó lo sucedido en el último año, que la suba de precios escaló. "Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea 0. La estabilización tuvo dos fases: primero cortar con a emisión derivada del déficit fiscal. Todo el mundo decía que era imposible hacer un recorte de 1 punto del PBI por año".

"Pero lo logramos en un mes. Ahí hubo talento de Toto Caputo y su equipo sino el coraje para acompañarlo", planteó. En ese marco, recordó: "Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de Gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts, las deudas de la SIRA. Cuando uno ve el gráfico… es imponente".

LEER MÁS: Javier Milei celebró el dato de inflación: "Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas"

“Nosotros odiamos la inflación. En otras experiencias, demandó de 7 a 12 años. Todo pintaba el año pasado para lograr el objetivo. Pero después de que Manuel gana las elecciones en la Ciudad, la política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios… jugaron en contra del programa y hubo un intento de golpe de Estado. Los empresarios que no les gusta este modelo, muchos opinadores… Nosotros ahí vimos que la demanda de dinero se estaba cayendo", añadió.

Milei expuso que en ese marco "de todos los activos argentinos, cayeron los bonos. El riesgo país subió a 1500. Esa situación hizo que los precios peguen un salto. Hubo una aceleración inflacionaria".

Y dijo que "la tasa de inflación, para tener una orden de magnitud, tuvo una corrida. La economía se frenó en seco. Entiendo la frustración de la gente. Porque la economía venía creciendo palo y palo… y no se dinamizó el mercado laboral y el salario cayó en términos reales. Hubo un problema de la estacionalidad y la guerra, un combo. Pero la demanda de dinero se está recomponiendo".

El futuro del Banco Central

Cuando le preguntaron por el futuro del Banco Central, que en campaña propuso eliminar, comentó: "La vida del BCRA se puede discutir. Y dijo que la emisión monetaria es un robo, una estafa de las más violentas que hay. Altera el sistema de funcionamiento de la economía".

Repitió que pretende "una economía libre", con "baja de impuestos". "Esa es la idea. Lo que hizo Sturzenegger, de poder comprar bienes de materiales usados, es espectacular. Puede mejorar la productividad", aseveró, con otro pronóstico: "Los dólares nos van a salir de las orejas".

Milei además aprovechó la nota para señalar que no le interesa el poder y no busca eternizarse en el cargo, sino cumplir con el orden económico.

Javier Milei golpe de Estado Presidente
Noticias relacionadas
Javier Milei comparó su sueldo con el de los rectores de universidades: Cobran cuatro veces más. 

Javier Milei comparó su sueldo con el de los rectores de universidades: "Cobran cuatro veces más"

La imagen de Javier Milei cae por cuarto mes consecutivo.

La imagen de Javier Milei cae por cuarto mes consecutivo

Este viernes, en reunión de Gabinete, Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. 

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de Super RIGI

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de Super RIGI

Ver comentarios

Lo último

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Javier Milei dijo que enfrentó un intento de Golpe de Estado

Javier Milei dijo que enfrentó un "intento de Golpe de Estado"

Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Ultimo Momento
Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Javier Milei dijo que enfrentó un intento de Golpe de Estado

Javier Milei dijo que enfrentó un "intento de Golpe de Estado"

Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS serán parte del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Policiales
Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Concepción del Uruguay: murió una persona en un incendio en barrio La Tablada

Ovación
Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

Después de las polémicas, se definieron los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Mariano Werner irá por la cima del torneo

Mariano Werner irá por la cima del torneo

La provincia
Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Cambios en el CGE luego de la renuncia de dos vocales

Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

Rosario Romero reclamó por fondos retenidos a municipios durante el encuentro del Cofein

Rosario Romero reclamó por fondos retenidos a municipios durante el encuentro del Cofein

Mariela Ponce alertó sobre la crisis que atraviesa el sector sanitario

Mariela Ponce alertó sobre la crisis que atraviesa el sector sanitario

Convocan en Paraná a ex soldados conscriptos de 1982 para conformar un padrón

Convocan en Paraná a ex soldados conscriptos de 1982 para conformar un padrón

Dejanos tu comentario