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Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

La zona sobre calle Simón Bolívar, entre Neuquén y Laurencena en el barrio Macarone permanecerá cortada al tránsito al menos por una semana.

14 de mayo 2026 · 18:07hs
Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

Avanzan los trabajos de recomposición de la trama vial en barrio Macarone

La Municipalidad de Paraná, lleva adelante obras que consistieron en reparaciones de calzada de hormigón sobre calle Simón Bolívar, entre Neuquén y Laurencena en el barrio Macarone. La arteria permanecerá cortada al tránsito al menos por una semana. Además se realizó bacheo con material asfáltico sobre Cortada N° 5 con más de 12 toneladas de asfalto caliente.

La Municipalidad inició este jueves con el bacheo de varias cuadras en barrio Macarone. Se trata de la recomposición de paños de hormigón sobre Simón Bolívar y asfalto sobre Cortada N° 5. Las tareas fueron realizadas íntegramente por personal municipal.

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“Se trata del bacheo de sectores donde se hicieron reparaciones sanitarias tanto de agua como de cloaca. Por otro lado en la Cortada N°5 se reconstruyó la calzada de asfalto que hace un tiempo fue intervenida para el tendido de cañería del servicio de cloacas”, remarcó Daniel Clivio, subsecretario de Servicios Públicos.

Las labores de bacheo comenzaron este jueves y se prolongarán durante toda la jornada. En tanto, la calle Simón Bolívar permanecerá cortada al tránsito por al menos 7 días para permitir el correcto fraguado del material. Se solicita a la comunidad que transita por la zona respetar la señalización y evitar la zona.

barrio macarone Trama vial Obras
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