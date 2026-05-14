Convocan en Paraná a ex soldados conscriptos de 1982 para conformar un padrón.

Ex soldados conscriptos de 1982 fueron convocados en Paraná para conformar un padrón y reunir documentación vinculada a Malvinas.

Ex soldados conscriptos que realizaron el servicio militar obligatorio durante 1982 fueron convocados a participar de un encuentro informativo en la ciudad de Paraná , con el objetivo de reunir información y conformar un padrón de ex camaradas que estuvieron bajo bandera durante el conflicto de las Islas Malvinas.

La convocatoria está dirigida a soldados de las clases 1961, 1962 y 1963, incluyendo también a quienes fueron prorrogados o reincorporados durante ese año y prestaron servicio militar en la provincia de Entre Ríos. Según informaron los organizadores, la iniciativa busca avanzar en un proyecto de alcance provincial y nacional relacionado con el reconocimiento y registro de quienes integraron las Fuerzas Armadas durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.

Ex conscriptos de Malvinas realizarán un encuentro informativo en Paraná

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Durante el encuentro también se recopilará documentación vinculada a distintas iniciativas que actualmente se encuentran en desarrollo. En ese sentido, se solicitó a los asistentes presentarse con fotocopia del Documento Nacional de Identidad y el certificado de servicio militar emitido por la fuerza correspondiente.

Desde la organización señalaron que el objetivo es elaborar un registro actualizado de quienes realizaron el servicio militar obligatorio durante 1982 y permanecieron bajo bandera en distintas unidades militares durante el conflicto de Malvinas.

La reunión se realizará el próximo domingo 24, a partir de las 11, en el Círculo Católico de Obreros de la ciudad de Paraná. Además, indicaron que participarán ex soldados provenientes de distintos puntos de la provincia y remarcaron la importancia de que quienes hayan sido convocados durante ese período puedan sumarse y aportar la documentación requerida.