La síntesis informativa, una "Lluvia de Noticias" en Canal 6

Lluvia de Noticias, como su nombre lo indica, alude a la gran cantidad de información que se condensa durante las dos horas que sale al aire diariamente y la novedad tiene que ver con las decisiones de la conductora de poder resaltar noticias de la esfera internacional. "Canal 6 es un canal de televisión que tiene mucha llegada al interior de la provincia de Entre Ríos y desde agosto del año pasado tiene su presencia en la ciudad de Paraná. Es por eso, que la mayoría de la programación trabaja recogiendo información de los pequeños pueblos pero, en el caso de Lluvia de Noticias no se trabaja el orden local, sino que jugamos con la variedad y mechamos la información que no está anclada a lo local" , explicó Gómez a UNO .

FLORENCIA GOMEZ.jpg Juan Manuel Hernández / UNO

La fotógrafa y periodista por vocación comentó que la idea de crear este programa surge de la necesidad de Canal 6 de poder cubrir la información internacional, aunque esta propuesta, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 horas, contiene noticias provinciales, nacionales e internacionales: "Me gusta encapsular las cosas, hacer una lectura general y ver qué paso en ese marco.", acotó Gómez. La producción aborda temas relacionados al ámbito político, económico y un bloque que repasa las tendencias en la red social Twitter, titulada Abro Hilo. En ese marco, la conductora se pone al hombro la producción del programa, por lo cuál realiza día a día un guión para desarrollar durante dos horas y, al aire, la acompaña el editor y director de cámaras, Nahuel Leaniz.

FLORENCIA GOMEZ CANAL 6.jpg

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Florencia Gómez (@florenciagzg)

Por otro lado, Florencia participa en una columna literaria de otro programa de Canal 6, Informate, con Facundo Galanti y Araceli Sosa. Consultada por sus expectativas a futuro, manifestó a UNO que le encantaría volver a hacer coberturas con su cámara fotográfica y continuar con sus lecturas literarias como hobbie.

Florencia Gómez, de la literatura a los medios

Florencia es de Paraná y creció en el barrio tiro federal, al costado del Club Atlético Patronato: "La casa de mis abuelos, sobre la calle San Nicolás fue el lugar donde escuché muchísimos relatos. De alguna manera, todo aquello configuró mi sensibilidad. Estudié Ciencias de la educación y no terminé; me pasé al Profesorado en Lengua y Literatura. Terminé de cursar mas no de rendir. También hice cursos de fotografía y locución. Es por eso, que ella se considera una "narradora de noticias" y no una periodista como tal: "Llegué a los medios porque un amigo tenía un proyecto para enviar a la radio de la municipalidad. Grabamos demos y nos aprobaron. Comenzamos en septiembre de 2020 y luego, me convocaron para estar en la mañana informativa: Aire de todos. Nicolás Blanco, Exequiel Flesler y Tiago Romero eran mis compañeros y docentes ya que me forjaron el espíritu de ser responsable con la información y siempre, con la ética de la conversación. Así aprendí.

Luego llegó la oportunidad en la TV, en Canal Once. El Explorador fue su primera experiencia frente a la cámara y donde notó que no existía el miedo a la exposición: "De esas pequeñas y breves experiencias, sembré mi proyecto". Luego comenzó en Canal 6 por la recomendación del periodista Horacio Moglia: "Me hicieron varias pruebas: coordinación de aire, producción, móviles y columnas en piso. Luego, llegó el tiempo de presentar mi proyecto y como estuvieron de acuerdo, puse manos a la obra y hoy es real y cotidiano: una lluvia de noticias, la síntesis informativa de los principales títulos del día".

FLORENCIA GOMEZ 2.jpg Juan Manuel Hernández / UNO

"Pero la casa de mis abuelos y todos los relatos que escuché de muy gurisita, la lectura que veía en mi abuela a diario y la posición seria de mi abuelo para la escritura -como si estuviese haciendo algo muy fundamental- lo tengo grabado a fuego".

