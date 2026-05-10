Argentinos Juniors venció 2-0 a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal en el duelo de octavos de final del Torneo Apertura. En un atractivo encuentro que comenzó 45 minutos más tarde de lo estipulado por la definición entre Boca y Huracán en La Bombonera, el Bicho abrió el marcador en su cancha y lo pudo sentenciar en el cierre del partido con un golazo de Alan Lescano. En la siguiente instancia, buscará pasar a la semifinal ante el Globo, nuevamente como local.
Argentinos Juniors venció a Lanús en los octavos de final
Argentinos Juniors se hizo fuerte en La Paternal y ganó 2 a 0 con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano. Ahora va con Huracán.
10 de mayo 2026 · 00:20hs