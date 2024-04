Candela Heis: "Quiero poder vivir de lo que amo y acompañar a la gente"

“Mi pasión por la música surgió desde la panza, porque toda mi familia hace música. Mis papás, mis tíos, mis abuelas, mis abuelos. La música es algo esencial en mi familia”, introdujo a UNO . La primera canción que recuerda haber cantado fue Zamba para mi tristeza, de la cantante folklorista Tamara Castro. “Hay tres artistas que admiro mucho por su forma de actuar en el escenario, su show y su música. Ellos son Tamara Castro, Abel Pintos y Nahuel Pennisi, me gustan muchísimo y escucho mucho su música”, sostuvo Heis.

Candela Heis3.jpg

Folklore

Además, contó que la primera vez que subió a un escenario tenía 5 años, en aquel momento, participó de un encuentro de jardines que se realizó en la Escuela Hogar Eva Perón. “Lo que más me gusta de subirme a un escenario es el hecho de saber que estoy compartiendo un momento de la vida de otra persona que, a su vez, está siendo parte de la mía. Una vez nos pasó que tocando en la peatonal de Cosquín una de las parejas que salió a bailar nos contactó más tarde, como una semana después cuando ya estábamos acá en Paraná, y nos contó que una de las huellas que yo hacía, ella se la cantaba al padre, se le había cantado antes de que su papá falleciera y que la volvió a escuchar justo el día del aniversario. Esas cosas, para mí, son súper importantes y son de las acciones que más me gustan al momento de subir a un escenario”, expresó la joven cantante de Folklore.

Candela Heis1.jpg

Si bien Heis es pequeña, cuenta con un extenso recorrido musical y, además de cantar, compone sus propias canciones. “Tengo un par de canciones hechas, no soy la mejor compositora pero bueno lo intento, es algo que me gusta hacer cuando me inspiro y escribo”.

Cosquín

Ante la pregunta de cuál fue la presentación más importante hasta el momento, sin dudarlo mencionó a dos: “La Fiesta del Asado con Cuero en Viale y los Espectáculos Callejeros de Cosquín. La presentación en el Club de Ajedrez de allá de Cosquín también fue muy importante para mí. Haber estado en la cuna del folklore fue una locura porque es tal cual me lo habían contado, cada cual está con su guitarra, con su bombo y las ganas de cantar y bailar, hay un gran entusiasmo por compartir música. Así que haber podido vivir esa experiencia fue algo inolvidable, de verdad”.

Heis aseguró que la historia de cómo llegó a Cosquín este verano la marcó para siempre. “Mi abuelo mandó una planilla de inscripción para anotarme en los Espectáculos Callejeros y así poder competir y subir al Escenario Mayor de Cosquín. Y bueno, leyendo la planilla vimos con mis papás que no podía anotarme porque era menor de 16 años. Entonces llamamos por teléfono para averiguar bien y nos dijeron que me anotara igual porque total a ellos les queda como un registro de los artistas que estamos en Argentina actualmente haciendo música. Así que nos anotamos igual pero la idea de estar había quedado descartada. Entonces un día, un día normal que estábamos acá en mi casa, llamaron por teléfono y atendió mi mamá, ahí le dijeron que había quedado seleccionada para competir en los Espectáculos callejeros y para subir al Escenario Mayor. En ese momento sentí una alegría enorme, a los organizadores les había gustado tanto mi trabajo que decidieron hacerme una invitación especial, fue una locura, una experiencia hermosísima. Estoy feliz por haber tenido la posibilidad de vivir algo así y también estoy muy agradecida con mi familia y los músicos que me acompañan, ellos lo dan todo y también hacen que todo esto sea posible”, aseguró.

En ese sentido, la joven reveló que sueña con poder seguir disfrutando de la música: “Quiero poder vivir de lo que amo, quiero hacer música, quiero disfrutar del arte y poder transmitir lo que siento, quiero acompañar a la gente y seguir compartiendo momentos increíbles”. Además, una de las metas que tiene a futuro es la de poder encontrar su propio sonido. “También me encantaría poder grabar algunas de mis canciones para darlas a conocer al público y presentarnos en eventos y shows con un nuevo repertorio”.

El equipo está compuesto por Victoria Jaime en primera guitarra, Hugo Clavel en guitarra base, Lisandro Corradini en bajo, José Cascia en percusión y Carolina Heis (mamá de la joven) como su representante, y quien, además, al finalizar la nota compartió unas hermosas palabras sobre su hija. “Nuestra Candu recibe el cariño de cada persona de una manera muy especial. Hace propia cada palabra de cariño y cada demostración de afecto que recibe. Es muy sensible y una chispita de inquieta. Es muy responsable y dedicada. Es cautivadora con su voz y prefiere cantar antes que hablar. Ella es música en todo su ser. Su mundo es la música. Es lo que ama y supe que sería así desde la panza”, cerró orgullosa.