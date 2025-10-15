Uno Entre Rios | Escenario | Noche de los Museos Entrerrianos

La Noche de los Museos Entrerrianos: se extiende la invitación a instituciones culturales de Entre Ríos

Espacios educativos, culturales y patrimoniales de toda la provincia pueden participar de la Noche de los Museos Entrerrianos del evento que se realizará el 14 de noviembre

15 de octubre 2025 · 13:05hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Consejo Provincial de Cultura, organiza una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, que se desarrollará el jueves 14 de noviembre en todo el territorio provincial. El evento se extenderá de 19 a 24, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de instituciones culturales, educativas y patrimoniales.

La inscripción permanece abierta hasta el lunes 20 de octubre, y se realiza de manera online. Pueden sumarse museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios vinculados a la cultura y el patrimonio. La participación es gratuita y las instituciones recibirán el material de comunicación oficial para la difusión del evento.

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración federal que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de Entre Ríos. Durante la jornada, los espacios abrirán sus puertas con visitas guiadas, muestras, espectáculos y actividades especiales, que incluirán propuestas de música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas y exposiciones.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer los lazos entre las comunidades y sus instituciones culturales, promoviendo la participación ciudadana y el acceso libre a la cultura.

Las instituciones interesadas pueden completar el formulario de inscripción online [ENLACE] o dirigirse al área de Cultura local para recibir más información.

