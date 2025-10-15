Patricia Bullrich guarda silencio sobre la vinculación con Fred Machado

Salió a la luz presunto vínculo entre Fred Machado y Lácteos Vidal, empresa que habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich

Salió a la luz presunto vínculo entre Fred Machado y Lácteos Vidal, empresa que habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich

Tras el escándalo con José Luis Espert, crecen las sospechas de un vínculo entre el empresario argentino Fred Machado, acusado de narcotráfico y con extradición a Estados Unidos, y la titular de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, quien habría sido aportante de la campaña presidencial de Patricia Bullrich.

El diputado peronista Martín Soria denunció en el recinto de la Cámara baja una serie de presuntos vínculos entre el Machado y Vázquez, titular de Lácteos Vidal.

El diputado también mencionó a María Cecilia Roncero y Vázquez, vinculándolas con una avioneta incautada en enero de 2025 en Ibicuy, Entre Ríos, con 350 kilos de cocaína. “¿A que no saben de quién es la avioneta, según la Justicia Federal? Es de Transportes El Nacional S.A., de María Cecilia Roncero y de Bada Vázquez Vidal”, expresó Soria.

Javier Milei Patricia Bullrich reformas Gendarmería Nacional Prefectura.jpg

En ese punto, el dirigente oficialista señaló que “no solamente esta persona tenía Transportes El Nacional, sino que también constituía empresas con el primo y testaferro de Fred Machado, y además tenía otra empresa que se llama Lácteos Vidal”.

Soria exhibió documentos y aseguró que “en las planillas del Bank of America aparece Bada Vázquez Vidal, Lácteos Vidal y transferencias que no deberían haber existido, según los dichos de José Luis Espert”.

Con tono irónico, el legislador remarcó: “Miren qué casualidad, qué bien que le iba a la empresa de quesos, que también tenía avionetas y minas de oro. Debe ser la única empresa a la que le va bien con Milei. Clarín tituló: ‘Todo valió la pena: la euforia por el DNU de Javier Milei de una empresaria’. Hacen quesos, tienen avionetas y, además, compran minas de oro. Polirrubro. Polirrubro en la Argentina”.