Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

El viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal a Entre Ríos que provocaría inestabilidades a la noche

15 de octubre 2025 · 09:06hs
Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Foto UNO/ Liliana Bonarrigo

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles 15 de octubre habrá buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, con nubosidad en aumento y temperaturas en ascenso. Se prevén 30 grados.

El calor se comienza a sentir e incluso para este jueves se aguardan 32 grados de máxima en Entre Ríos. En tanto el viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal que provocaría inestabilidades a la noche.

En lo que va de 2025 se registraron 226 casos de picaduras de alacranes y escorpiones en la provincia de Entre Ríos. Salud recuerda medidas de prevención 

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200.

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

clima soleado primavera calor
Entre R&iacute;os: anuncian una m&aacute;xima de 30 grados para este mi&eacute;rcoles

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

En la antesala del fin de semana se pronostica un frente de lluvias y tormentas. Por el momento no sería un fenómeno intenso, pero sí provocará descenso de temperaturas y cambio de tiempo.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. El día comienza parcialmente nublado y a la tarde y la noche estará mayormente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé nubosidad en aumento a la tarde y la noche.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado desde la tarde.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 28 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado a la tarde y noche.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional Temperatura
Noticias relacionadas
Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby.

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Enersa pidió a la población a estar atenta ante situaciones delictivas o fraudes

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

El relevamiento anunciado por el CGE en Entre Ríos será entre el 14 y 15 de octubre, y tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido

Harán un relevamiento del personal educativo 

entre rios: lunes con buen tiempo, maxima de 26 y mucho sol

Entre Ríos: lunes con buen tiempo, máxima de 26 y mucho sol

Ver comentarios

Lo último

Murió Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos

Murió Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos

Declaraciones de Trump: la oposición las calificó de extorsión

Declaraciones de Trump: la oposición las calificó de "extorsión"

Luis Caputo salió a calmar los mercados tras dichos de Trump

Luis Caputo salió a calmar los mercados tras dichos de Trump

Ultimo Momento
Murió Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos

Murió Luis Pedro Toni, reconocido periodista de espectáculos

Declaraciones de Trump: la oposición las calificó de extorsión

Declaraciones de Trump: la oposición las calificó de "extorsión"

Luis Caputo salió a calmar los mercados tras dichos de Trump

Luis Caputo salió a calmar los mercados tras dichos de Trump

Luis Caputo, Karina Milei y Lugones no asistirán a Diputados

Luis Caputo, Karina Milei y Lugones no asistirán a Diputados

Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Policiales
Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

Doble femicidio: trasladarán a Pablo Laurta de Gualeguaychú a Concordia

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Ovación
Amistoso para florearse: Argentina goleó a Puerto Rico en Miami

Amistoso para florearse: Argentina goleó a Puerto Rico en Miami

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Peligro de quiebra en San Lorenzo

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

Emilia Mernes será una de las interpretes de la canción oficial del Mundial FIFA 2026

La provincia
Silvia Schulz: La visibilización de la mujer rural es clave

Silvia Schulz: "La visibilización de la mujer rural es clave"

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

La EET N°3 Enrique Carbó de Paraná celebra 120 años de historia y vocación educativa

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Día de la Madre: el jueves habrá ofertas y promociones en comercios de Paraná

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Dejanos tu comentario