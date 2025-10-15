El viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal a Entre Ríos que provocaría inestabilidades a la noche

Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles 15 de octubre habrá buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, con nubosidad en aumento y temperaturas en ascenso. Se prevén 30 grados.

El calor se comienza a sentir e incluso para este jueves se aguardan 32 grados de máxima en Entre Ríos. En tanto el viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal que provocaría inestabilidades a la noche.

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

clima soleado primavera calor Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles Foto UNO/Liliana Bonarrigo

En la antesala del fin de semana se pronostica un frente de lluvias y tormentas. Por el momento no sería un fenómeno intenso, pero sí provocará descenso de temperaturas y cambio de tiempo.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. El día comienza parcialmente nublado y a la tarde y la noche estará mayormente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé nubosidad en aumento a la tarde y la noche.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado desde la tarde.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 28 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado a la tarde y noche.