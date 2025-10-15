Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles 15 de octubre habrá buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, con nubosidad en aumento y temperaturas en ascenso. Se prevén 30 grados.
Entre Ríos: anuncian una máxima de 30 grados para este miércoles
El viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal a Entre Ríos que provocaría inestabilidades a la noche
El calor se comienza a sentir e incluso para este jueves se aguardan 32 grados de máxima en Entre Ríos. En tanto el viernes 17 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal que provocaría inestabilidades a la noche.
En la antesala del fin de semana se pronostica un frente de lluvias y tormentas. Por el momento no sería un fenómeno intenso, pero sí provocará descenso de temperaturas y cambio de tiempo.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. El día comienza parcialmente nublado y a la tarde y la noche estará mayormente nublado.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé nubosidad en aumento a la tarde y la noche.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. El cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado desde la tarde.
*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 28 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado a la tarde y noche.