APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

Ciclista-Talleres, Paracao-Rowing, Quique-Olimpia y Sionista-Estudiantes, el destacado de la fecha, jugarán en la noche de este martes por la APB.

Sionista es uno de los líderes de la APB.

Este martes comenzará la 10ª fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) . Serán cuatro los partidos que le darán inicio a un nuevo certamen del básquet local. En el destacado, Sionista intentará volver a ser el único líder cuando reciba a Estudiantes, desde las 21.30.

El Centro manda en el certamen junto a Recreativo, que tiene fecha libre, y si gana volverá a estar solo en lo más alto de las posiciones. Por su parte, el conjunto Albinegro está un punto por debajo de los punteros, por lo que de ganar en el estadio Moisés Flesler se trepará a la cima junto a Sioni.

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

Los otros partidos del martes serán: a las 21 Ciclista-Talleres; a las 22 Paracao-Rowing y a las 22.15 Quique Olimpia.

En tanto que el miércoles, desde las 21.30, jugarán Unión de Crespo-Patronato y Echagüe-San Martín.

Las posiciones son: Sionista y Recreativo 16 puntos; Estudiantes 15; Ciclista, Quique y Olimpia 13; Talleres y Rowing 12; Paracao y Unión 11; Patronato 10; Echagüe 9; San Martín 8.

El ascenso de la APB

Este martes también comenzará la 10ª fecha del campeonato de Primera B de la APB. A las 21.30 jugarán Estudiantes B-San Benito y Olimpia B-Quique B. El miércoles, desde las 22.15, se medirán Talleres B-Ciclista B; y el viernes, a las 21,30, se enfrentarán Atlético María Grande-Paracao B.

Todavía no hay fecha confirmada para Neuquén-Echagüe By libre quedarán Viale FBC y Recreativo B.

Las posiciones son: Estudiantes B 15 puntos; Talleres B 13; San Benito, Echagüe B y Recreativo B 12; Atlético María Grande, Ciclista B y Viale FBC 11; Paracao B, Olimpia B y Neuquén 9; Quique B 8.